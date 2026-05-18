Najbardziej niebezpieczne miasta w Polsce

Codziennie na polskich drogach dochodzi do setek kolizji i wypadków. Najczęściej mówi się o największych aglomeracjach, gdzie ruch jest ogromny, a ulice niemal przez całą dobę pozostają zakorkowane. Jednak najnowsze dane pokazują, że rzeczywisty poziom zagrożenia nie zawsze pokrywa się z liczbą mieszkańców czy wielkością miasta. Gdzie więc w Polsce kierowcy powinni szczególnie uważać podczas jazdy autem? To postanowił sprawdzić Rankomat.pl na podstawie danych ze strony sewik.pl.

W tych miastach najłatwiej o kolizję

Najwyższy wskaźnik zdarzeń drogowych odnotowano w Katowicach. Na każde 10 tys. mieszkańców przypada tam aż 214 zdarzeń drogowych. To wynik zdecydowanie wyższy niż w największych polskich metropoliach.

Eksperci zwracają uwagę, że stolica województwa śląskiego jest jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w kraju. Przez miasto przebiega intensywny ruch lokalny, tranzytowy i dojazdowy z całej aglomeracji. W praktyce oznacza to ogromne natężenie ruchu niemal przez cały dzień. Szczególnie problematyczna okazuje się al. Roździeńskiego. To właśnie tam odnotowano aż 628 zdarzeń drogowych, co stanowi ponad 10 proc. wszystkich kolizji i wypadków w mieście. Katowice to jednak dopiero początek rankingu - jak zestawienie prezentuje się dalej? O tym dowiecie się z naszej galerii zdjęć poniżej.

Najczęstsze przyczyny wypadków w miastach

Analiza pokazuje, że w polskich miastach najczęściej dochodzi do typowo miejskich kolizji. Dominują zderzenia boczne i tylne, które mają miejsce głównie na skrzyżowaniach, w korkach oraz na parkingach. Najczęstsze przyczyny to:

niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami,

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,

nieprawidłowa zmiana pasa ruchu,

niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Eksperci podkreślają, że o poziomie bezpieczeństwa decydują przede wszystkim błędy popełniane podczas codziennej jazdy w dużym natężeniu ruchu.