Seniorka zginęła w płomieniach we własnym domu

Do tragicznego pożaru doszło w środę, 18 lutego, około godziny 20. Ogień pojawił się w jednym z domów jednorodzinnych przy ul. Ks. Drozdka w Kalety.

Jak informuje tarnogórska policja, zgłoszenie wpłynęło od sąsiadów, którzy zauważyli wydobywający się z budynku dym. Istniało podejrzenie, że w środku mogą przebywać ludzie.

Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy straży pożarnej z OSP Kalety, OSP Żyglinek oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tarnowskie Góry. W akcji uczestniczyli również policjanci oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Po opanowaniu ognia strażacy przeszukali budynek. Niestety, na drugiej kondygnacji odnaleziono ciało około 67-letniej kobiety – jedynej mieszkanki domu. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowice poinformowało dodatkowo, że w budynku znaleziono także dwa martwe psy.

Wczoraj o godzinie 20:24 nasza jednostka została zadysponowana do pożaru budynku przy ul. Ks. Drozdka w Kaletach. Po dojeździe na miejsce zdarzenia do naszych zadań należało zlokalizowanie i ugaszenie zarzewi ognia, przeszukanie budynku. Niestety w zdarzeniu jedna osoba poniosła śmierć - przekazała Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach.

Co było powodem pożaru domu w Kaletach?

Przyczyny pożaru nie są obecnie znane. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora, przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa. Prokurator obecny na miejscu zlecił również przeprowadzenie sekcji zwłok kobiety.

W działaniach brały udział zastępy OSP Kalety, OSP Żyglinek, JRG Tarnowskie Góry, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Policja.

Śledczy będą teraz ustalać dokładny przebieg i przyczynę okoliczności tragedii.

Zobaczcie zdjęcia z akcji gaśniczej domu jednorodzinnego w Kaletach w galerii poniżej.