Ferie zimowe w województwie śląskim w 2026 roku odbędą się w drugiej części sezonu zimowego — tradycyjnie na styku stycznia i lutego, zgodnie z kalendarzem ustalanym przez Ministerstwo Edukacji.

To okres, w którym uczniowie z regionu licznie wybierają się w góry, szukając śnieżnych atrakcji, dobrze przygotowanych tras narciarskich oraz rodzinnego wypoczynku. Dzięki bliskości Beskidu Śląskiego wielu mieszkańców województwa może zorganizować zimowy wyjazd bez konieczności dalekich podróży — góry są tu dosłownie w zasięgu ręki.

Oto najlepsze miejsce na ferie zimowe w Beskidzie Śląskim

Choć Beskid Śląski oferuje wiele atrakcyjnych miejscowości, to właśnie Szczyrk uchodzi za zimową stolicę regionu — szczególnie dla narciarzy i snowboardzistów. Położony w sercu Beskidu Śląskiego w dolinie rzeki Żylica, Szczyrk dysponuje rozbudowaną infrastrukturą narciarską oraz setkami kilometrów tras o różnym stopniu trudności, co czyni go świetnym wyborem zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i dla bardziej doświadczonych sportowców śnieżnych.

Region ten słynie z licznych wyciągów i ośrodków narciarskich — Szczyrk Mountain Resort oferuje kilkadziesiąt kilometrów dobrze przygotowanych stoków oraz nowoczesne kolejki, które pozwalają szybko dostać się na szczyty takich tras.

Ale zimowa stolica to coś więcej niż tylko narty. Szczyrk przyciąga turystów także klimatem typowego górskiego kurortu. Po dniu na stoku można wybrać się na kulig z pochodniami, spacer widokową trasą na Klimczok, odwiedzić regionalne karczmy serwujące beskidzkie specjały albo skorzystać z oferty stref wellness w licznych hotelach i pensjonatach.

Coraz większą popularnością cieszą się też trasy skiturowe, zimowe wędrówki piesze oraz rodzinne parki śnieżne dla dzieci. Miasto łączy sportowy charakter z turystyczną infrastrukturą na wysokim poziomie, co sprawia, że ferie można tu spędzić zarówno aktywnie, jak i bardziej wypoczynkowo.

To właśnie połączenie rozbudowanej bazy narciarskiej, górskich krajobrazów, bogatej oferty noclegowej i atrakcji pozastokowych sprawia, że Szczyrk od lat uznawany jest za zimowe serce Beskidu Śląskiego.

Zobaczcie Szczyrk na zdjęciach:

10

Malownicze miasto u podnóża Skrzycznego i Klimczoka

Szczyrk to niewielkie, górskie miasto położone w województwie śląskim, w Beskidzie Śląskim. Leży w dolinie otoczonej górami, w tym szczytami Skrzyczne (1 257 m n.p.m.) i Klimczok (1 117 m n.p.m.), które samodzielnie stanowią doskonałe cele wycieczek pieszych czy narciarskich.

Jeszcze w połowie XX wieku Szczyrk zaczął dynamicznie się rozwijać jako ośrodek narciarski i turystyczny, zyskując popularność wśród miłośników sportów zimowych i górskich krajobrazów

Miasto posiada tradycje turystyczne sięgające pierwszej połowy XX wieku, a po II wojnie światowej stało się jednym z najważniejszych ośrodków zimowych w regionie.

Dziś turyści znajdą tu nie tylko świetnie przygotowane trasy narciarskie, ale także liczne pensjonaty, restauracje z lokalną kuchnią czy miejsca oferujące après-ski i rozrywkę po dniu spędzonym na stoku. Całość sprawia, że Szczyrk pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych miejsc w Beskidzie Śląskim przez cały sezon zimowy