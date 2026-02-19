Zapomniane skarby z pawlacza. Te przedmioty to dziś inwestycja

Pan Adam robił porządki w starym domu rodziców. Żal mu było wyrzucać wszystkiego do kontenera na śmieci więc zadał sobie trud przejrzenia przedmiotów, które stały zakurzone na szafach i leżały poupychane pod łóżkami. Jego uwagę przykuły dwa stylowe szklane dzbanki. Jedno spojrzenie na metkę wystarczyło, żeby zdał sobie sprawę ze znaleziska. Oryginalne szkło designerskie dzisiaj warte jest kilka tysięcy złotych.

Wystarczy rzut oka na serwisy aukcyjne, by zrozumieć skalę zjawiska. Prawdziwa gorączka złota ogarnęła rynek przedmiotów z drugiej połowy XX wieku. W Polsce serca kolekcjonerów biją najmocniej dla perełek designu z czasów PRL, podczas gdy za granicą status kultowych osiągają ikony popkultury i pionierskie gadżety technologiczne.

Zanim zdecydujesz się na porządki w piwnicy lub na strychu, sprawdź, czy nie ukrywasz tam prawdziwej fortuny.

Ceramika z PRL: Białe złoto z Ćmielowa i Włocławka

Przez lata niedoceniana, dziś wraca na salony z ogromnym impetem. Figurki z serii „new look” projektowane przez Lubomira Tomaszewskiego dla fabryki w Ćmielowie to prawdziwe białe kruki. Ich ceny sięgają od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych za unikatowe egzemplarze.

Podobnie jest z charakterystycznymi wazonami i paterami z Włocławka. Jeśli posiadasz je w idealnym stanie, bez odprysków, trzymasz w ręku obiekt pożądania wielu kolekcjonerów.

Szkło, które stało się walutą

Projekty Zbigniewa Horbowego czy Eryki Trzewik-Drost to dziś niemal osobna kategoria inwestycyjna. Słynne serie „Asteroid” czy „Radiant” w rzadkich kolorach, jak kobalt czy intensywna czerwień, osiągają na aukcjach zawrotne ceny. Wzrosty wartości rzędu 500-1000% w ciągu kilku lat nikogo już nie dziwią.

Wyśmiewane przez lata kryształy również przeżywają drugą młodość. Najcenniejsze są te o geometrycznych, odważnych szlifach i intensywnych barwach. Idealnie wpisują się w nowoczesne wnętrza, co dodatkowo podbija ich cenę.

i Autor: loftparts/ Materiały prasowe Aktualna cena kolekcjonerska od 200 zł

Fotel 366 to dopiero początek. Te meble są na wagę złota

Kultowy fotel 366 projektu Józefa Chierowskiego to już klasyk, którego wartość stale rośnie. Jednak prawdziwe rekordy biją dziś meble mniej masowe. Krzesła „Skoczek”, ażurowe regały czy komody o lekkiej konstrukcji, zwłaszcza zachowane w oryginalnym, nienaruszonym stanie, to prawdziwa żyła złota.

Renowacja może podnieść ich użyteczność, ale to właśnie oryginalny lakier i tapicerka są dla koneserów najcenniejsze.

Zobacz przedmioty, które dzisiaj zyskują na wartości w Polsce i za granicą

Mamy przedmioty z aktualnymi cenami na rynku kolekcjonerskim

11

Globalne ikony: Od Gwiezdnych Wojen po pierwsze iPhone'y

Na rynkach zachodnich trendy są nieco inne. Tam królują przedmioty o globalnej rozpoznawalności, które budzą nostalgię pokolenia dzisiejszych 40-latków.

Zabawki z lat 80. i 90.: Oryginalnie zapakowane figurki z serii Star Wars czy He-Man, pierwsze edycje kart Pokémon czy konsole Nintendo w pudełkach to inwestycje liczone w tysiącach dolarów.

Oryginalnie zapakowane figurki z serii Star Wars czy He-Man, pierwsze edycje kart Pokémon czy konsole Nintendo w pudełkach to inwestycje liczone w tysiącach dolarów. Początki technologii: Pierwszy komputer Apple, metalowy Sony Walkman czy telefon komórkowy wielkości cegły to dziś nie tylko gadżety, ale „rzeźby technologiczne” poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie.

Porównanie trendów: Co jest cenne w Polsce, a co za granicą?

Kategoria Co zyskuje w Polsce? Co zyskuje za granicą? Ceramika Figurki z Ćmielowa, wzory z Włocławka Porcelana Miśnieńska, Delft, rzadkie serie Wedgwood Zabawki Maskotki z filmów Se-ma-for (np. Miś Uszatek) Karty Pokémon (1. edycja), figurki Star Wars (vintage) Elektronika Gramofony Unitra, radioodbiorniki Diora Pierwsze iPhone’y (zafoliowane), komputery Commodore Szkło Szkło prasowane i artystyczne (Horbowy, Drost) Szkło Murano, kryształy Baccarat Meble Fotele (Chierowski), regały, krzesła „Skoczek” Design skandynawski (Hans Wegner), włoskie lampy

Klucz do wartości: Na to zwróć uwagę, zanim sprzedasz

Pamiętaj, że nie każdy stary przedmiot jest skarbem. O jego wartości decydują konkretne czynniki:

Stan zachowania: To absolutna podstawa. Brak odprysków, oryginalne opakowanie, nienaruszona tapicerka – to wszystko drastycznie podnosi cenę.

To absolutna podstawa. Brak odprysków, oryginalne opakowanie, nienaruszona tapicerka – to wszystko drastycznie podnosi cenę. Rzadkość występowania: Limitowane serie, nietypowe kolory czy krótkie okresy produkcji czynią dany przedmiot unikatowym i bardziej pożądanym.

Limitowane serie, nietypowe kolory czy krótkie okresy produkcji czynią dany przedmiot unikatowym i bardziej pożądanym. Pochodzenie i sygnatura: Podpis projektanta, stempel fabryki czy certyfikat autentyczności to gwarancja wartości.