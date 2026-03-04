Lokalną społecznością wstrząsnęła ponura wiadomość dotycząca uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. Sandra odeszła po nieszczęśliwym zdarzeniu, pozostawiając w rozpaczy najbliższych oraz rówieśników. Odejście nastolatki wywołało falę smutku, a wyrazy współczucia płyną do rodziny z każdej strony.

Dramat na stoku w Austrii

Dramat rozegrał się 11 lutego podczas zorganizowanego wyjazdu do Austrii. Zgodnie z danymi udostępnionymi przy okazji zbiórki na portalu pomagam.pl, nastolatka doznała koszmarnego urazu podczas jazdy na desce snowboardowej. Dziewczyna trafiła do austriackiej placówki medycznej, gdzie wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej. Rokowania od początku były złe - lekarze wskazywali na brak aktywności prawej półkuli mózgu oraz śladowe działanie lewej. Rodzina Sandry już wcześniej mierzyła się z traumą, gdyż dwa lata temu dziewczyna pożegnała swojego ojca. Mimo internetowej mobilizacji i zbiórki funduszy na leczenie, nadeszła najgorsza z możliwych informacji o zgonie 17-latki.

Prezydent Dariusz Wójtowicz reaguje na śmierć uczennicy

Na wieści o śmierci licealistki natychmiast zareagował miejski ratusz. Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, zamieścił w mediach społecznościowych wpis pełen emocji.

"Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci Sandry - uczennicy I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach. To niewyobrażalna strata dla Rodziny, Bliskich, Przyjaciół oraz całej społeczności szkolnej. W tych niezwykle bolesnych chwilach składam najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym, łącząc się z Państwem w żałobie. Niech pamięć o Sandrze – Jej młodości, marzeniach i obecności w życiu wielu osób - pozostanie w naszych sercach."

- przekazał samorządowiec. Aby uczcić pamięć zmarłej, magistrat zdecydował się na wymowny symbol, o czym poinformowano na oficjalnym kanale komunikacyjnym miasta.

"W związku z tragiczną śmiercią uczennicy I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach, wyrażając głęboki smutek i solidarność z Jej Rodziną, Bliskimi oraz całą społecznością szkolną, decyzją Dariusza Wójtowicza - Prezydenta Mysłowic, flaga na budynku Urzędu Miasta została opuszczona do połowy masztu. Ten symboliczny gest jest wyrazem naszego współczucia oraz łączenia się w żałobie z wszystkimi dotkniętymi tą bolesną stratą."

I LO w Mysłowicach żegna Sandrę

Do żałoby przyłączyła się również społeczność szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. Placówka opublikowała wzruszające pożegnanie.

"Dziś cała społeczność naszej szkoły zatrzymała się na chwilę w ciszy, by uczcić pamięć Sandry. W skupieniu, bólu i wdzięczności za Jej obecność byliśmy razem – myślami przy Niej oraz przy Jej Rodzinie i Bliskich. Sandra na zawsze pozostanie częścią naszej szkolnej wspólnoty. Łączymy się w bólu z Rodziną Sandry."

Dyrektor szkoły organizuje wsparcie

Władze szkoły zareagowały błyskawicznie, organizując niezbędne wsparcie dla wszystkich wstrząśniętych tragedią. Marta Drewnicka, dyrektor liceum, ogłosiła otwarcie specjalnego punktu pomocowego dla uczniów i kadry.

"Szanowni Państwo, w związku z tragiczną śmiercią naszej Uczennicy, informuję o uruchomieniu interwencyjnego punktu psychologiczno-pedagogicznego. Celem działania punktu jest udzielenie wsparcia uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły w tym niezwykle trudnym czasie. Zapewniamy możliwość rozmowy oraz profesjonalnej pomocy w godzinach popołudniowych. W punkcie dyżury pełnić będą psychologowie oraz pedagodzy szkolni."

- poinformowała dyrektor placówki. Pomoc psychologiczna została skierowana do każdego, kto odczuwa taką potrzebę w tych trudnych chwilach.