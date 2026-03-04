Służby ratunkowe zostały postawione w stan gotowości wczesnym popołudniem. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło około godziny 13:00 i dotyczyło osoby przebywającej na dużej wysokości. Miejscem zdarzenia jest konstrukcja zabytkowego szybu Jerzy, sąsiadująca bezpośrednio z galerią handlową Silesia City Center. W rejon zagrożenia błyskawicznie dysponowano policyjne patrole, zastępy straży pożarnej oraz karetkę pogotowia. Priorytetem funkcjonariuszy jest nakłonienie desperata do zejścia i zapewnienie mu bezpieczeństwa.

Świadkowie o uzbrojonym mężczyźnie na wieży

Relacje osób obserwujących zajście budzą spory niepokój. Jak przekazuje Radio ESKA, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez świadków, mężczyzna może być w posiadaniu noża oraz kajdanek, choć policjanci oficjalnie nie weryfikują jeszcze tych doniesień. Nie jest jasne, co skłoniło go do tak ryzykownego zachowania. Służbom udało się nawiązać kontakt werbalny z mężczyzną, jednak treść rozmów pozostaje niejawna ze względu na dobro trwających negocjacji i bezpieczeństwo całej operacji.

Służby odgrodziły teren przy Silesia City Center

Wydarzenia rozgrywające się na wysokości przyciągają wzrok wielu gapiów, dlatego podjęto decyzję o ścisłej izolacji miejsca zdarzenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym, funkcjonariusze wyznaczyli strefę buforową i szczelnie odgrodzili dostęp do wieży.

„Teren wokół obiektu cały czas jest zabezpieczany przez służby ratunkowe”

– przekazuje reporterka Radia ESKA.

Sytuacja w Katowicach jest wciąż bardzo napięta i nie wiadomo, jak długo potrwają działania negocjatorów. O wszelkich zmianach w przebiegu akcji ratunkowej będziemy informować w kolejnych komunikatach.