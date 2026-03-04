Dramat przy Silesia City Center. Mężczyzna na wieży szybu Jerzy

Wojciech Kulig
2026-03-04 17:06

Akcja policji w centrum Katowic. Tuż obok popularnej galerii handlowej Silesia City Center trwa skomplikowana akcja ratunkowa. Na zabytkową wieżę wyciągową wspiął się mężczyzna, który według świadków może posiadać przy sobie niebezpieczne przedmioty. Na miejscu pracują negocjatorzy i liczne patrole, próbując zapobiec tragedii.

Akcja przy Silesia City Center. Mężczyzna na wieży szybu Jerzy

Autor: Google Street View

Służby ratunkowe zostały postawione w stan gotowości wczesnym popołudniem. Zgłoszenie o incydencie wpłynęło około godziny 13:00 i dotyczyło osoby przebywającej na dużej wysokości. Miejscem zdarzenia jest konstrukcja zabytkowego szybu Jerzy, sąsiadująca bezpośrednio z galerią handlową Silesia City Center. W rejon zagrożenia błyskawicznie dysponowano policyjne patrole, zastępy straży pożarnej oraz karetkę pogotowia. Priorytetem funkcjonariuszy jest nakłonienie desperata do zejścia i zapewnienie mu bezpieczeństwa.

Świadkowie o uzbrojonym mężczyźnie na wieży

Relacje osób obserwujących zajście budzą spory niepokój. Jak przekazuje Radio ESKA, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez świadków, mężczyzna może być w posiadaniu noża oraz kajdanek, choć policjanci oficjalnie nie weryfikują jeszcze tych doniesień. Nie jest jasne, co skłoniło go do tak ryzykownego zachowania. Służbom udało się nawiązać kontakt werbalny z mężczyzną, jednak treść rozmów pozostaje niejawna ze względu na dobro trwających negocjacji i bezpieczeństwo całej operacji.

Służby odgrodziły teren przy Silesia City Center

Wydarzenia rozgrywające się na wysokości przyciągają wzrok wielu gapiów, dlatego podjęto decyzję o ścisłej izolacji miejsca zdarzenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom postronnym, funkcjonariusze wyznaczyli strefę buforową i szczelnie odgrodzili dostęp do wieży.

„Teren wokół obiektu cały czas jest zabezpieczany przez służby ratunkowe”

– przekazuje reporterka Radia ESKA.

Sytuacja w Katowicach jest wciąż bardzo napięta i nie wiadomo, jak długo potrwają działania negocjatorów. O wszelkich zmianach w przebiegu akcji ratunkowej będziemy informować w kolejnych komunikatach.

