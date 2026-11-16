Kluby „Gazety Polskiej” i Tomasz Sakiewicz na Jasnej Górze. Kontrowersje po sobotnich uroczystościach

Sobotnie uroczystości w częstochowskim sanktuarium miały mieć charakter duchowego zawierzenia, jednak szybko przerodziły się w głośny spór o granice między religią a polityką. Fala negatywnych komentarzy spadła na głównych uczestników wydarzenia na Jasnej Górze, wśród których znaleźli się członkowie Klubów „Gazety Polskiej” oraz kierujący Telewizją Republika Tomasz Sakiewicz.

Zjazd przedstawicieli Klubów „Gazety Polskiej” z całego kraju odbył się w Częstochowie 14 listopada. Grupa ta od wielu lat otwarcie sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością, a kluczowym elementem ich wizyty w sanktuarium było dokonanie aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.

„14 listopada w Częstochowie odbył się niezwykle uroczysty akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski. Kluby Kluby Gazety Polskiej, wszyscy ich członkowie, ich rodziny oraz cała nasza Ojczyzna stanęli przed obliczem Czarnej Madonny, aby zawierzyć się Jej Niepokalanemu Sercu” - napisano w komunikacie opublikowanym przez Klub Gazety Polskiej Kielce-Centrum.

Po zakończeniu części modlitewnej zgromadzeni przeszli do Sali o. Augustyna Kordeckiego. W tym miejscu zorganizowano spotkanie z prezesem Tomaszem Sakiewiczem oraz pracującym w Telewizji Republika dziennikarzem Miłoszem Kłeczkiem, a wśród obecnych znalazł się także kapelan prezydenta Karola Nawrockiego, ks. Jarosław Wąsowicz.

Ojciec Paweł Gużyński ostro o Tomaszu Sakiewiczu. Dominikanin mówi o przekroczeniu granic

Wizyta przedstawicieli prawicowych mediów oraz osób powiązanych z polityką w duchowej stolicy Polski odbiła się szerokim echem. Wyjątkowo ostro sprawę skomentował w rozmowie z „Faktem” dominikanin o. Paweł Gużyński, który zarzucił inicjatorom spotkania zatarcie granicy oddzielającej wiarę od działalności politycznej.

Zakonnik skierował mocne słowa bezpośrednio pod adresem Tomasza Sakiewicza. Zdaniem duchownego szef Telewizji Republika wykorzystuje kościelny autorytet oraz religijne symbole, aby na nowo zbudować swoją nadszarpniętą wiarygodność.

W opinii o. Gużyńskiego prezes stacji telewizyjnej kreuje się na duchowego lidera własnego obozu, a obecność w sanktuarium ma mu służyć wyłącznie do umacniania własnej pozycji. Dominikanin podsumował te zabiegi jako wyjątkowo cyniczne mieszanie spraw wiary z bieżącą polityką.

Gorzkie słowa padły także w stronę opiekunów częstochowskiego klasztoru. Zakonnik wytknął ojcom paulinom, że wyrażając zgodę na tego typu zgromadzenia, wystawiają na szwank dobre imię i autorytet całego polskiego Kościoła katolickiego.

Polityczny wiec na Jasnej Górze? Ojciec Paweł Gużyński apeluje do biskupów

To nie był jednak koniec zarzutów ze strony znanego zakonnika. Ojciec Paweł Gużyński stwierdził, że udostępnienie Sali o. Kordeckiego na tego typu zgromadzenie stanowi kolejny dowód na łamanie zasad, których instytucja Kościoła powinna bezwzględnie bronić.

Duchowny przypomniał przy tym, że to nie pierwszy raz, kiedy wokół jasnogórskich wydarzeń wybuchają podobne spory. W jego ocenie hierarchowie polskiego Kościoła muszą wreszcie przerwać milczenie i zająć zdecydowane stanowisko.

Dominikanin podkreślił, że celem pielgrzymek do miejsc świętych jest modlitwa, a nie zbijanie kapitału politycznego przez ich uczestników. Zakonnik ocenił wprost, że sobotnie wydarzenie bardziej przypominało wiec polityczny zorganizowany pod przykrywką uroczystości kościelnych.

W związku z tym duchowny zwrócił się do Episkopatu z apelem o stanowcze i otwarte potępienie tego rodzaju działań.

Religia i polityka na Jasnej Górze. Nowy spór o zaangażowanie polskiego Kościoła

Awantura wywołana sobotnim zjazdem w Częstochowie otwiera znacznie głębszą dyskusję. Pojawia się bowiem fundamentalne pytanie o to, czy grupy otwarcie wspierające konkretne partie polityczne powinny wykorzystywać przestrzeń najważniejszego polskiego sanktuarium do własnych spotkań.

Sami zainteresowani przekonują, że ich wizyta miała wymiar wyłącznie duchowy i była tradycyjną pielgrzymką połączoną z aktem zawierzenia. Inicjatorzy podkreślali, że powierzyli opiece Matki Bożej wszystkie sprawy członków organizacji oraz ich bliskich, a przy okazji oficjalnie ogłoszono św. Michała Archanioła patronem Klubów „Gazety Polskiej”.

Odmiennego zdania są jednak komentatorzy krytykujący to wydarzenie, którzy wskazują na jednoznacznie polityczny profil tego środowiska oraz udział czołowych twarzy prawicowych mediów. Według nich organizacja takich zjazdów w sanktuarium prowadzi do niebezpiecznego wymieszania praktyk religijnych z sympatiami partyjnymi.

Stanowcza reakcja o. Pawła Gużyńskiego sprawiła, że weekendowe spotkanie w Częstochowie stało się nowym zarzewiem konfliktu w trwającej od dawna debacie o uwikłaniu części duchowieństwa w politykę.