Tragiczna kraksa ciężarówek na autostradzie A4! Nie żyje kierowca

Dziś o 7:30 na autostradzie A4 w Gliwicach (316,7 km, kierunek Wrocław) doszło do zderzenia czterech samochodów ciężarowych.

W wypadku zginął jeden z kierowców. Strażacy wyciągnęli go z pojazdu, lecz niestety jego życia nie udało się uratować.

Tragiczna kraksa ciężarówek na A4. Nie żyje jeden z kierowców

Jak informuje Komenda Miejska PSP w Gliwicach, zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodów ciężarowych na autostradzie A4 wpłynęło o godzinie 7:30. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastępy straży pożarnej potwierdziły, że doszło do zderzenia czterech ciężarówek na 316 kilometrze autostrady A4, w kierunku Wrocławia. W każdym z pojazdów podróżował kierowca, co oznaczało, że w zdarzeniu brały udział łącznie cztery osoby. Trzech z kierowców zdołało opuścić swoje pojazdy o własnych siłach, jednak czwarty poszkodowany pozostał uwięziony w kabinie rozbitej ciężarówki.

Strażacy natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej, wykorzystując specjalistyczne hydrauliczne narzędzia, aby uwolnić zakleszczonego mężczyznę. Po ewakuacji na zewnątrz, poszkodowany został przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Niestety, po ocenie stanu zdrowia, ratownicy medyczni stwierdzili zgon tej osoby.

Jak doszło do wypadku? Śledczy ustalają okoliczności kraksy

Na miejscu zdarzenia, oprócz działań ratowniczych, prowadzone były czynności mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku na autostradzie A4. Mundurowi zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków i zebrali materiał dowodowy. W związku z prowadzonymi czynnościami, autostrada A4 w kierunku Wrocławia była całkowicie nieprzejezdna.

- W działaniach udział wzięło łącznie 9 zastępów straży pożarnej – w tym zastępy z Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

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