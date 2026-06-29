5-latek wołał o pomoc na klatce. Pijana matka spała w mieszkaniu

Dramatyczne krzyki 5-latka obudziły mieszkańców Częstochowy

Zgłoszenie do oficera dyżurnego wpłynęło o godzinie 1:45 w nocy. Z informacji przekazanych przez lokatorów wynikało, że na schodach w bloku znajduje się zapłakany chłopiec, który wzywa pomocy. Reakcja sąsiadów była natychmiastowa i to dzięki nim służby szybko dowiedziały się o incydencie.

Przybyli pod wskazany adres policjanci odnaleźli pięciolatka, który wyraźnie miał uszkodzoną nogę. Stan malucha wskazywał na konieczność szybkiego przekazania go pod opiekę lekarzy.

Ranny 5-latek z Częstochowy przeszedł operację

Poszkodowany maluch trafił na oddział szpitalny, a specjaliści uznali, że niezbędne będzie przeprowadzenie zabiegu operacyjnego. Chłopiec potrzebował profesjonalnej pomocy medycznej. Funkcjonariusze ustalili ponadto, że w lokalu przebywała nie tylko matka chłopca, ale także jej konkubent oraz kolejne dzieci – w wieku czterech oraz jedenastu lat.

Pijana matka i nietrzeźwy partner zatrzymani w Częstochowie

Po wejściu do lokalu policjanci szybko zrozumieli, dlaczego dziecko pozostało bez opieki. Badanie alkomatem 34-letniej kobiety wykazało niemal dwa promile alkoholu w organizmie. Przebywający z nią mężczyzna także znajdował się pod wpływem alkoholu, wydmuchując blisko promil.

Służby podjęły decyzję o zatrzymaniu obojga dorosłych. Rodzeństwo rannego chłopca zostało odwiezione do specjalistycznego ośrodka opiekuńczego, a pijani opiekunowie zmuszeni byli poczekać na wytrzeźwienie przed złożeniem wyjaśnień.

Matka 5-latka z Częstochowy z poważnymi zarzutami

Śledczy po zgromadzeniu dowodów postawili 34-latce zarzut narażenia małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia poważnego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z przepisami, za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat.

O całej sytuacji poinformowano niezwłocznie wydział rodzinny i nieletnich sądu, który podejmie stosowne kroki prawne w sprawie przyszłości dzieci oraz wyciągnie konsekwencje wobec nieodpowiedzialnej kobiety.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie