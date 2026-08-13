Urząd Miejski nie będzie pracował 17 sierpnia, ale USC pozostanie otwarty

W poniedziałek 17 sierpnia Urząd Miejski będzie nieczynny. Tego dnia wyjątkiem pozostanie Urząd Stanu Cywilnego, który ma działać normalnie. Jak podano, USC będzie obsługiwał mieszkańców w godzinach od 7.30 do 17.30. To właśnie tam będzie można załatwić sprawy mimo zamknięcia urzędu.

Podano też informację o dniu wolnym w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzień wolny za 15 sierpnia w USC przypadnie w poniedziałek 24 sierpnia. Oznacza to, że harmonogram pracy tej jednostki będzie w sierpniu wyjątkowo zmieniony. Warto uwzględnić to przy planowaniu wizyty.

Punkt Paszportowy w Bytomiu będzie nieczynny przez dwa dni

Zmiany obejmą również Punkt Paszportowy w Bytomiu. Punkt będzie nieczynny w piątek 14 sierpnia oraz w poniedziałek 17 sierpnia. To kolejna ważna informacja dla osób, które planowały złożyć wniosek lub odebrać dokument. W tych terminach punkt nie będzie obsługiwał mieszkańców.

PSZOK i Rzeczodzielnie nie będą działały 14 sierpnia

Na piątek 14 sierpnia zaplanowano także przerwę w działaniu innych miejskich punktów. PSZOK oraz Rzeczodzielnie przy al. Jana Pawła II 10 i ul. Zabrzańskiej 1 będą nieczynne. Dotyczy to obu wskazanych lokalizacji. Mieszkańcy powinni wziąć to pod uwagę przed wizytą.

Na koniec przekazano krótką informację do mieszkańców. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Taki komunikat zamyka ogłoszenie dotyczące sierpniowych zmian w funkcjonowaniu miejskich jednostek.

Co sprawdzić przed wizytą w urzędzie lub miejskim punkcie?

Przy zapowiedzianych zmianach najlepiej upewnić się wcześniej, czy dana sprawa rzeczywiście będzie mogła zostać załatwiona w wybranym dniu. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego dojazdu i przesunięcia terminu.

Sprawdź właściwą jednostkę - 17 sierpnia nieczynny ma być Urząd Miejski, ale Urząd Stanu Cywilnego ma pracować normalnie. Osoby planujące wizytę w Punkcie Paszportowym, PSZOK lub Rzeczodzielni powinny zwrócić uwagę na odrębne daty przerw.

- 17 sierpnia nieczynny ma być Urząd Miejski, ale Urząd Stanu Cywilnego ma pracować normalnie. Osoby planujące wizytę w Punkcie Paszportowym, PSZOK lub Rzeczodzielni powinny zwrócić uwagę na odrębne daty przerw. Zweryfikuj godziny i zakres obsługi - przed wyjściem warto potwierdzić, w jakich godzinach działa dana jednostka i czy prowadzi obsługę sprawy, z którą chcemy przyjść. W sierpniu harmonogram jest zmieniony, dlatego zwykłe przyzwyczajenie może nie wystarczyć.

- przed wyjściem warto potwierdzić, w jakich godzinach działa dana jednostka i czy prowadzi obsługę sprawy, z którą chcemy przyjść. W sierpniu harmonogram jest zmieniony, dlatego zwykłe przyzwyczajenie może nie wystarczyć. Przygotuj dokumenty - jeśli wizyta jest konieczna, dobrze wcześniej skompletować dowód tożsamości, wniosek i inne potrzebne załączniki. Dzięki temu łatwiej wykorzystać dostępny termin, zwłaszcza gdy część punktów jest zamknięta.

- jeśli wizyta jest konieczna, dobrze wcześniej skompletować dowód tożsamości, wniosek i inne potrzebne załączniki. Dzięki temu łatwiej wykorzystać dostępny termin, zwłaszcza gdy część punktów jest zamknięta. Rozważ inny termin - osoby, które nie muszą załatwiać sprawy od razu, mogą uniknąć kolejek i niepewności, wybierając dzień po zakończeniu przerwy. To szczególnie ważne w przypadku Punktu Paszportowego i miejsc, które będą zamknięte dłużej niż jeden dzień.

- osoby, które nie muszą załatwiać sprawy od razu, mogą uniknąć kolejek i niepewności, wybierając dzień po zakończeniu przerwy. To szczególnie ważne w przypadku Punktu Paszportowego i miejsc, które będą zamknięte dłużej niż jeden dzień. Zachowaj potwierdzenia - jeśli masz umówioną wizytę albo przygotowane rzeczy do oddania, warto zachować zapis terminu i śledzić bieżące komunikaty. W razie zmian łatwiej będzie ustalić kolejny możliwy dzień obsługi.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI