Górnik Zabrze remisuje z Ferencvarosem i odpada z walki o Ligę Europy. Kibice nie zawiedli

Górnik Zabrze - Ferencvaros 1:1 (Urbański 45 k. - Sacek 82' sam.)

Górnik Zabrze: Schulze - Sáček, Janicki, Josema, Janža (89' Zmrzly) - Urbański, Dietz, Paulo Bernardo (79' Sadilek) - Peter Federico (79' Ismaheel), Prekop, Chłań (89' Ikia Dimi).

Ferencvaros: Dibusz - Cadu (90+3' Zohore), Raemaekers, Gómez, Osváth - Rommens, Kalichowsky (59' Keita), Corbu, Yusuf (72' O'Dowda) - Joseph (90+3 Kodro), Zachariassen.

Sędzia: Andrea Colombo (Włochy)

Widzów: ponad 23 tysiące

Wynik pierwszego meczu: 1:0 dla Ferencvaros, awans: Ferencvaros

Górnik Zabrze żegna się z Ligą Europy. Porażka w dwumeczu z Ferencvarosem

Na stadionie Areny Zabrze pojawił się wymowny transparent, odnoszący się do kary nałożonej przez europejską federację piłkarską. - Trybuna dziś zamknięta, lecz fanatyzm nie znika, tysiące małych serc biją dla Górnika - przeczytaliśmy. Członkowie Torcidy przenieśli się na inne sektory, dzięki czemu na stadionie mogło pojawić się więcej młodych sympatyków zabrzańskiej ekipy.

W pierwszym starciu na Węgrzech padł wynik 1:0 dla gospodarzy, chociaż polski zespół miał swoje szanse. Trener gości, Balazs Borbely, spodziewał się ofensywnego nastawienia drużyny Michala Gasparika i jego przypuszczenia okazały się trafne. Od pierwszego gwizdka sędziego gospodarze dominowali na boisku, jednak mieli problem ze skutecznością. W 37. minucie bramkarz Ferencvarosu, Dibus, zdołał obronić silne uderzenie Erika Prekopa. Zabrzanie w końcu dopięli swego pod koniec pierwszej połowy. Po faulu w polu karnym na Paulo Bernardo, rzut karny na gola zamienił Kacper Urbański. To trafienie z pewnością poprawiło nastroje kibicom Górnika przed drugą połową!

Po zmianie stron piłkarze Górnika dążyli do zdobycia kolejnych bramek, jednak znów brakowało im skuteczności pod bramką rywala. Zawodnicy z Budapesztu nie stwarzali wielu zagrożeń, ale do zdobycia bramki wystarczył im jeden rzut rożny. Bramkarz Schulze poradził sobie z uderzeniem przeciwnika, lecz piłka odbiła się nieszczęśliwie od Sacka i wpadła do siatki Górnika.

Więcej goli w tym spotkaniu już nie padło, a zabrzanie czują z pewnością duży niedosyt. Mimo zmęczenia widocznego w końcówce meczu, gospodarze przeważali na boisku przez większą część spotkania. Górnikowi Zabrze pozostaje teraz rywalizacja w Lidze Konferencji Europy, a następnym przeciwnikiem polskiego zespołu będzie AS Monaco.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z meczu Górnik Zabrze - Ferencvaros. Być może znajdziecie się na fotografiach na trybunach!

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