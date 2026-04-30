Stadion Śląski zamieni się w centrum rozrywki i ważnych rozmów

Już 2 maja 2026 roku Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie stanie się miejscem wyjątkowego wydarzenia łączącego sport, rozrywkę i edukację społeczną. Przed głównym punktem programu, czyli Meczem Gwiazd HS All Stars, odbędzie się otwarty piknik sportowy, który ma nie tylko bawić, ale też skłaniać do refleksji nad zdrowiem psychicznym, relacjami i codziennym dobrostanem.

W godzinach 11:00–17:00 uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach i warsztatach dotyczących m.in. wpływu mediów społecznościowych, bezpieczeństwa w internecie oraz roli aktywności fizycznej w budowaniu odporności psychicznej.

Wydarzenie ma przede wszystkim charakter wielkiego, rodzinnego festiwalu sportu i rozrywki, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Na terenie stadionu powstanie rozbudowana strefa aktywności sportowych, gdzie uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w różnych konkurencjach. Do dyspozycji odwiedzających będą m.in. mini boiska, konkursy celnościowe, popularny football dart oraz dynamiczna arena panna football, która pozwoli sprawdzić refleks i umiejętności techniczne w szybkich pojedynkach 1 na 1. To przestrzeń, gdzie liczy się dobra zabawa, ruch i sportowa rywalizacja w lekkiej, festiwalowej formie.

Dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę dmuchańców, która ma zapewnić im bezpieczną i aktywną rozrywkę przez cały dzień. Z kolei starsi uczestnicy będą mogli skorzystać ze strefy gamingowej, gdzie znajdą się nowoczesne symulatory, konsole oraz stanowiska VR, pozwalające przenieść się do świata wirtualnej rywalizacji. Całość zwieńczy główne wydarzenie dnia – Mecz Gwiazd HS All Stars.

Gwiazdy sportu, muzyki i internetu na jednym boisku

W Meczu Gwiazd HS All Stars 2026 zobaczymy niezwykle zróżnicowany skład uczestników, łączący świat sportu, muzyki i mediów społecznościowych. Na murawie pojawią się zawodnicy KSW, w tym Mamed Chalidow, Łukasz Jurkowski oraz Adam Soldaev, którzy zmierzą się w nietypowej, rozrywkowej formule. Obok nich zagrają znani raperzy, m.in. Malik Montana, Kabe i Kubańczyk, a także popularni influencerzy, tacy jak Dajczman, Disco Karol, Pirlo, Jawor, Kostek, Santia, Tromba czy Adam Josef, którzy przyciągają ogromne społeczności w internecie.

Wydarzenie uzupełnią również byli sportowcy o ugruntowanej pozycji, w tym koszykarz Marcin Gortat, piłkarze Tomasz Kłos, Marcin Wasilewski oraz Manuel Arboleda, co gwarantuje sportowe emocje na wysokim poziomie.

Organizatorzy zapowiadają, że lista uczestników wciąż się powiększa i kolejne nazwiska będą ujawniane w mediach społecznościowych. Całość wydarzenia – wraz z koncertami, strefą Meet & Greet i akcją charytatywną – tworzy całodniowe widowisko, którego celem jest nie tylko rozrywka, ale też realne wsparcie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

