Pogoda na majówkę 2026. IMGW prognozuje ponad 20 stopni w Śląskiem

Tegoroczna majówka 2026 roku wypada w terminie niezwykle korzystnym dla miłośników krótkich urlopów, dając szansę na solidny odpoczynek bez konieczności dobierania dni wolnych. Święto Pracy 1 maja przypada w piątek, z kolei 3 maja to niedziela, co pozwala w łatwy sposób zaplanować przedłużony weekend pełen relaksu.

Najnowsze przewidywania meteorologów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przynoszą niezwykle optymistyczne wieści dla całego województwa śląskiego. Słupki rtęci powędrują powyżej 20 stopni Celsjusza, a słońce będzie dominowało na niebie przez zdecydowaną większość dnia. Nawet po zmroku aura pozostanie łaskawa, oferując mieszkańcom od 5 do 12 stopni na plusie. Eksperci pogodowi jednoznacznie wskazują, że między 1 a 3 maja nie powinniśmy spodziewać się absolutnie żadnych opadów deszczu.

Taka sytuacja synoptyczna gwarantuje rewelacyjne warunki do podejmowania aktywności fizycznej poza zamkniętymi pomieszczeniami. Pozostanie w czterech ścianach byłoby stratą, dlatego zdecydowanie lepiej wyruszyć w teren i eksplorować lokalne atrakcje turystyczne całego regionu.

Atrakcje turystyczne w Śląskiem. Rowerem wokół Jeziora Paprocany i zdobycie Babiej Góry

Zróżnicowany teren południowej Polski obfituje w świetne ścieżki dla amatorów aktywnego wypoczynku. Górskie szlaki rowerowe w Beskidach zapewniają spektakularne widoki oraz trasy dopasowane do każdego poziomu zaawansowania. Zadowolą zarówno całe rodziny, jak i profesjonalnych kolarzy. Prawdziwą perełką jest tutaj Wiślana Trasa Rowerowa, której śląski fragment rusza przy stacji Wisła Uzdrowisko i biegnie przez Ustroń, Skoczów, Ochaby, Drogomyśl, Zabłocie, Zarzecze, Chybie, Zabrzeg w rejonie Jeziora Goczałkowickiego, a następnie Czechowice-Dziedzice prosto do Kaniowa. Po przekroczeniu granicy województwa małopolski odcinek startuje w Jawiszowicach, by po 230 kilometrach dotrzeć do Szczucina, przecinając po drodze między innymi Oświęcim, Skawinę, krakowskie Bulwary Wiślane, Niepołomice oraz Zalipie.

Miłośnicy mniej wyczerpujących wędrówek powinni skierować swoje kroki w okolice popularnego Jeziora Paprocany. To absolutny hit rekreacyjny, wyposażony w wygodną sieć alejek, gwarantujący bezpośredni kontakt z przyrodą i udogodnienia dla turystów. Teren ten doskonale sprawdza się nie tylko jako przestrzeń do spokojnych marszów, ale również zachęca do bezpiecznych przejażdżek na dwóch kółkach.

Skrajnie inne wrażenia estetyczne czekają na odwiedzających Pustynię Błędowską. Olbrzymie połacie piasku skutecznie kuszą podróżników szukających nieszablonowych plenerów i pragnących pochwalić się w sieci unikalnymi fotografiami z „polskiej Sahary”. Obszar ten jest fantastyczną odskocznią od hałasu wielkich aglomeracji i sprawdza się jako cel wielogodzinnych przechadzek.

Osobom celującym w mocniejsze wrażenia poleca się wymagającą wspinaczkę na babiogórski szczyt. Babia Góra to najwyższe wzniesienie w Beskidach Zachodnich, które przy bezchmurnym niebie wynagradza trud wędrowców niesamowitymi panoramami. Pokonanie tej trasy wiąże się ze sporym wysiłkiem i właściwym przygotowaniem, jednak satysfakcja po stanięciu na samej górze w pełni ten trud rekompensuje.

Entuzjaści aktywnego wypoczynku na wodzie mogą natomiast śmiało zaplanować spływy. Kajaki Żyłka udostępniają zróżnicowane odcinki spławne, obejmujące ośmiokilometrową trasę od Krupskiego Młyna do Kielczy, około dziesięciokilometrowy odcinek ze Starego Ziętka do Kielczy, a także najdłuższy, liczący około 14,5 kilometra szlak wodny z samej Żyłki do Kielczy.

Pozostałe interesujące warianty na aktywne spędzenie majówki w granicach województwa śląskiego prezentują się następująco: