Tarnowskie Góry to jedno z najciekawszych miast w województwie śląskim. Nie rządzi nim prezydent

Dzieje Tarnowskich Gór rozpoczęły się od górnictwa. Według legendy, około 1490 roku chłop o imieniu Rybka podczas orki natrafił na pierwszą bryłę srebronośnego kruszcu. To wydarzenie zapoczątkowało napływ osadników i powstawanie pierwszych osad górniczych. Kluczowym momentem dla rozwoju regionu było nadanie w 1526 roku przez Jana II Dobrego i Jerzego von Ansbacha „aktu wolności górniczej”, który wspierał wydobycie. Dwa lata później, w 1528 roku, ogłoszono uzupełniający akt prawny, znany jako „Ordunek Gorny”. Od tego czasu zaczęto prowadzić oficjalne księgi rachunkowe tarnogórskiego górnictwa.

Szybki rozwój wydobycia, handlu i rzemiosła doprowadził do przekształcenia osady w miasto. Prawa miejskie oraz herb nadał Tarnowskim Górom Jerzy Fryderyk Hohenzollern 25 lipca 1562 roku. W XVI wieku miasto było największym ośrodkiem górnictwa kruszcowego na Górnym Śląsku. Kres jego świetności przyniosła wojna trzydziestoletnia (1618–1648). Wiek XVIII przyniósł miastu ożywienie, kiedy to w 1788 roku uruchomiono w kopalni „Fryderyk” jedną z pierwszych na kontynencie europejskim maszyn parowych do odwadniania podziemi. Na początku XX wieku, po wyczerpaniu się złóż, wydobycie kruszców ostatecznie zakończono, a w 1922 roku miasto włączono do Polski.

Nazwa miasta ma staropolski rodowód i jest bezpośrednio związana z jego górniczą przeszłością. Składa się z dwóch członów: „Tarnowskie”, pochodzącego od nazwy pobliskiej wsi Tarnowice, oraz „Góry”, co w staropolszczyźnie oznaczało „kopalnie” (gory). Zatem pierwotne znaczenie nazwy to „kopalnie tarnowickie”, czyli położone na gruntach należących do Tarnowic. Historycznie używano formy „Gory Tarnowskie”, a obecny szyk utrwalił się dopiero po 1922 roku.

Największym skarbem Tarnowskich Gór są pozostałości po dawnej działalności górniczej. W 2017 roku Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z unikatowym systemem gospodarowania wodami podziemnymi została wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do najważniejszych obiektów tego kompleksu należą Zabytkowa Kopalnia Srebra oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga, które udostępniono do zwiedzania.

Na powierzchni miasto również zachwyca zabytkami. W jego sercu znajduje się Rynek z Ratuszem i charakterystycznymi kamienicami podcieniowymi, w tym Domem Sedlaczka, w którym mieści się muzeum. Wśród licznych obiektów sakralnych wyróżniają się kościół św. Apostołów Piotra i Pawła oraz kościół Zbawiciela. Warto również zwrócić uwagę na renesansowy zamek w dzielnicy Stare Tarnowice, który przypomina o arystokratycznej przeszłości tych ziem.

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Tak wyglądają Tarnowskie Góry, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]