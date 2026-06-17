Zachwyca obronnym zamkiem, a kiedyś było stolicą. To jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim

Będzin to jedno z najpiękniejszych miast Zagłębia Dąbrowskiego. Jego ozdobą jest królewski zamek

Początki osadnictwa na terenie Będzina sięgają IX wieku, kiedy to na wzgórzu wzniesiono gród obronny strzegący szlaku handlowego z Kijowa do Norymbergi. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi Będzin pochodzi z 1301 roku. Kluczową rolę w rozwoju miasta odegrał Kazimierz Wielki, który w miejscu drewnianego grodu wzniósł kamienną warownię. W 1346 roku powstało miasto na prawie polskim, a 5 sierpnia 1358 roku król nadał mu magdeburskie prawa miejskie, otaczając je jednocześnie murami obronnymi.

Największy rozkwit Będzina przypadł na epokę jagiellońską, dzięki licznym przywilejom królewskim, takim jak prawo składu soli z 1484 roku. W XVI wieku miasto stało się areną sporów religijnych, gdy kościół św. Trójcy został tymczasowo przejęty przez braci polskich. W 1589 roku na będzińskim zamku toczyły się polsko-austriackie rokowania pokojowe. Niestety, potop szwedzki w 1655 roku doprowadził do zniszczenia miasta i zamku, co spowodowało jego głęboki upadek gospodarczy.

Po III rozbiorze Polski w 1795 roku Będzin znalazł się najpierw w granicach Prus, a od 1815 roku – w zaborze rosyjskim. Odkrycie bogatych złóż węgla pod koniec XVIII wieku zapoczątkowało gwałtowny rozwój całego regionu, nazwanego Zagłębiem Dąbrowskim. Budowa odnogi Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w 1858 roku jeszcze bardziej przyspieszyła ten proces.

Po I wojnie światowej miasto weszło w skład II Rzeczypospolitej, przeżywając okres dynamicznego rozwoju. Okupacja niemiecka podczas II wojny światowej przyniosła tragiczne wydarzenia, w tym podpalenie synagogi i utworzenie getta żydowskiego, którego ludność została wywieziona do obozów zagłady w 1943 roku. Po wojnie miasto zostało odbudowane, a jego obszar znacznie się powiększył przez przyłączenie Łagiszy (1973) i Grodźca (1975). W latach 70. przebudowano układ komunikacyjny, co wpłynęło na historyczną tkankę Starego Miasta.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Będzin, jako historyczna stolica regionu, może poszczycić się licznymi obiektami zabytkowymi. Do najważniejszych z nich należą:

Średniowieczny układ urbanistyczny wraz ze Wzgórzem Zamkowym.

wraz ze XIV-wieczny obronny zamek królewski , który został odbudowany w latach 50. XX wieku i dziś mieści Muzeum Zagłębia.

, który został odbudowany w latach 50. XX wieku i dziś mieści Muzeum Zagłębia. Mury obronne pochodzące z XIV wieku.

pochodzące z XIV wieku. Kościół parafialny pw. św. Trójcy z XIV stulecia.

z XIV stulecia. Zespół pałacowo-parkowy Mieroszewskich w Gzichowie z początku XVIII wieku.

z początku XVIII wieku. Kościół pw. św. Katarzyny z XVIII wieku oraz zespół pałacowo-parkowy Ciechanowskich z XIX wieku w dzielnicy Grodziec.

oraz z XIX wieku w dzielnicy Grodziec. Cmentarz żydowski z przełomu XVIII i XIX wieku oraz zachowane domy modlitwy, świadczące o wielokulturowej przeszłości miasta.

Na uwagę zasługują również zabytki techniki, takie jak budynki dawnej cementowni i kopalni „Grodziec” czy historyczne dworce kolejowe, które przypominają o przemysłowym dziedzictwie Zagłębia Dąbrowskiego.

Tak wygląda Będzin, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

20