To najmłodsze miasto na Śląsku. Kiedyś było wsią, dziś zachwyca jednym z najpiękniejszych rynków

Początki Przyrowa sięgają czasów, gdy był on osadą targową należącą do rodu Toporczyków. Kluczowym momentem w jego dziejach była lokacja miasta na prawie niemieckim, której dokonał król Kazimierz Wielki w 1369 roku. Od tego czasu Przyrów stał się miastem królewskim, co sprzyjało jego rozwojowi, zwłaszcza dzięki położeniu na szlakach handlowych.

Niestety, pomyślność miasta została przerwana przez liczne klęski. Pożary oraz zniszczenia dokonane w czasie potopu szwedzkiego doprowadziły do jego stopniowego upadku gospodarczego. Ostateczny cios nadszedł w 1870 roku, kiedy to na mocy ukazu carskiego, w ramach represji po powstaniu styczniowym, Przyrów utracił prawa miejskie. Swój dawny status odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku.

Do dziś w Przyrowie można podziwiać zabytki świadczące o jego historycznej przeszłości. Jednym z najważniejszych obiektów jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja. Został on wzniesiony w połowie XVII wieku na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni, a jego konsekracja odbyła się w 1696 roku. Warto również zwrócić uwagę na pochodzącą z 1740 roku kaplicę cmentarną św. Anny.

Sam układ urbanistyczny Przyrowa, wpisany do rejestru zabytków, stanowi cenną pamiątkę z czasów średniowiecza. Jego sercem jest obszerny, kwadratowy rynek, od którego promieniście rozchodzą się ulice, co jest klasycznym przykładem dawnego planowania miast.

Przyrów, malowniczo położony nad rzeką Wiercicą, zachował w dużej mierze rolniczy charakter. Jednak jego największym skarbem, prawdziwym „białym krukiem”, jest przechowywany w miejscowym kościele Graduał Przyrowski. Ta bezcenna, bogato zdobiona księga liturgiczna pochodzi z 1588 roku i stanowi unikatowe świadectwo dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta.

