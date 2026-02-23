Sosnowiec ponownie stanie się muzyczną stolicą regionu, a wszystko za sprawą kolejnej edycji jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń. Sosnowiec Fun Festival, jaki odbywa się na terenie ArcelorMittal Park od lat przyciąga tłumy fanów dobrej zabawy. Jednak edycja w 2026 roku przyniesie kluczową zmianę, która może wpłynąć na cały charakter imprezy. Po raz pierwszy w historii festiwal odbędzie się na początku wakacji.

Piątkowe granie rozpocznie Sosnowiecka Orkiestra Dęta.

Tego samego dnia, w piątek, 3 lipca, wystąpi doskonale znana formacja Nocny Kochanek. Mamy świeżo w pamięci wyjątkowy występ w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie. To właśnie w czasie Światełka do Nieba, gdy nad głowami publiczności odbywał się pokaz pirotechniczny na scenie pojawił się Nocny Kochanek z mocnym metalowym brzmieniem. W Sosnowcu publiczność dostanie porcję najnowszych utworów Nocnego Kochanka, ale także wybór największych hitów, w tym m.in.: "Zdrajca metalu", Andrzela", "Dżentelmeni metalu".

Piątek zapowiada się znakomicie także dla miłośników bluesa. Na scenie zobaczymy legendarny Dżem z wokalistą Sebastianem Riedlem. Usłyszymy takie hity, jak "Whisky", "Czerwony jak cegła", "Sen o Victorii", "Skazany na bluesa", a także "Wehikuł czasu" czy "Do kołyski". W lutym Dżem wydał nową piosenkę zatytułowaną „Idzie lepsze”. Nowy materiał zapowiada pierwszą od lat płytę studyjną zespołu.

Największą gwiazdą drugiego dnia Sosnowiec Fun Festivalu będzie Maryla Rodowicz. Jesteśmy pewni, że sobotni wieczór, 4 lipca, teren ArcelorMittal Park zapełni się całymi rodzinami, bo królowa polskiej piosenki słynie z łączenia pokoleń. Wspólnie będziemy śpiewać takie przeboje, jak: "Małgośka", "Sing, sing", "Ale to już było", "Niech żyje bal", czy "Wsiąść do pociągu byle jakiego" i to w nowoczesnych aranżacjach.

Miłośnicy wspaniałych głosów z pewnością ucieszą się z obecności grupy LemON i charyzmatycznego wokalisty Igora Herbuta. To kolejna gwiazda drugiego dnia festiwalu. Największe przeboje zespołu to emocjonalne ballady i energetyczne utwory łączące pop z elementami folku: "Napraw", "Scarlett", "Nice", "Dużo Ciebie Mi" oraz "Jutro".

Przed Marylą Rodowicz I Igorem Herbutem wystąpi duet Kuba i Kuba. To mieszanka indie popu, alternatywy i lo-fi. Piosenki charakteryzują się specyficznym, nieco nostalgicznym i "garażowym" klimatem. Obecnie najpopularniejszą piosenką duetu jest "Dość".

Gwiazdą trzeciego dnia Sosnowiec Fun Festival 2026 będzie KIZO. Wystąpi w niedzielę, 5 lipca i przedstawi swoje największe przeboje na czele z "TAXI", "Puerto Bounce", "Nasze lato", HERO" i "Disney". Artysta Patryk Woziński znany jest z niekonwencjonalnego podejścia do swojej kariery. Od lat utrzymuje się w czołówce polskiej sceny rapowej.

W późnych godzinach wieczornych Sosnowiec Fun Festival zamknie Tribbs. To Mikołaj Maciej Trybulec, polski producent muzyczny, kompozytor, autor tekstów, aranżer muzyczny, basista, wykonawca, DJ i osobowość telewizyjna. Współpracował z wykonawcami, takimi jak m.in. Alan Walker, Meghan Trainor, Alok, Timmy Trumpet, Ella Henderson, Sam Feldt, Quentin Mosimann czy Rudimental.

Do tej pory wydarzenie organizowano przed wakacjami, w czerwcu. Daty takie jak 9-11 czerwca 2023 roku, 7-9 czerwca 2024 roku, czy 6-8 czerwca 2025 roku pozwalały łatwiej zakontraktować artystów, którzy dopiero planowali swoje letnie trasy koncertowe.

Tym razem organizatorzy postawili na zupełnie nowy termin, a festiwal odbędzie się w dniach 3-5 lipca 2026 roku. Oznacza to, że Sosnowiec będzie musiał konkurować o największe gwiazdy z innymi popularnymi festiwalami wakacyjnymi w Polsce.

Informują jedynie, że „artystów występujących na festiwalu będziemy ogłaszać na bieżąco".

Oczekiwania są ogromne, ponieważ poprzednie edycje przyzwyczaiły publiczność do występów gwiazd z absolutnego topu. W minionych latach na festiwalowej scenie gościli między innymi:

Bajm i Beata Kozidrak,

KULT,

Katarzyna Nosowska,

Brodka,

Mrozu,

IRA,

Dawid Kwiatkowski,

Myslovitz,

T.Love,

Lady Pank.

Mieszkańcy Sosnowca i okolic mają więc pełne prawo liczyć na to, że również w 2026 roku organizatorzy sprostają wyzwaniu i zapewnią koncerty topowych wykonawców.

Nie tylko muzyka. Jakie atrakcje czekają na uczestników?

Sosnowiec Fun Festival to nie tylko trzy dni koncertów, ale także cała festiwalowa otoczka. Organizatorzy zapewniają, że na uczestników czekać będzie mnóstwo pozytywnej energii. Na terenie wydarzenia powstanie rozbudowana strefa gastronomiczna, a także specjalne strefy rozrywki i dodatkowych atrakcji festiwalowych. Jak co roku, można spodziewać się również wielu innych niespodzianek, które umilą czas między koncertami.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Radia ESKA, a za jego poprowadzenie odpowiedzialny będzie znany i lubiany prezenter Michał "Wasiu" Wasik. Jedno jest pewne – w pierwszy weekend lipca 2026 roku Sosnowiec będzie tętnił życiem.