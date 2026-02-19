Krwawy finał rozmowy o dziecku. 30-latek wyciągnął nóż i zadał śmiertelny cios

Prokuratura finalizuje śledztwo dotyczące śmierci Mariusza R., który zginął od ciosu nożem zadanego przez 30-latka.

Rzecznik częstochowskiej prokuratury ujawnił w rozmowie z "Super Expressem" najnowsze ustalenia biegłych psychiatrów.

Adamowi S. za popełnioną zbrodnię grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Tragiczny finał sąsiedzkiego konfliktu

Mieszkańcy Kochanowic pod Lublińcem wciąż nie mogą otrząsnąć się po dramacie, który rozegrał się w ich miejscowości. Obaj mężczyźni, zarówno 30-letni Adam S., jak i starszy od niego o 16 lat Mariusz R., byli znani lokalnej społeczności i cieszyli się dobrą opinią. Konflikt narodził się na tle osobistym. Drogi 30-latka i matki jego dziecka rozeszły się, a kobieta postanowiła ułożyć sobie życie na nowo, wprowadzając się wraz z synem do Mariusza.

Gdy Adam S. dowiedział się o nowej sytuacji życiowej byłej partnerki, postanowił odwiedzić jej nowego wybranka. Do samochodu wsiadł, zabierając ze sobą nóż, choć celem wizyty miało być ustalenie zasad kontaktów z synem. Spotkanie błyskawicznie przerodziło się w awanturę. W trakcie kłótni Adam S. ugodził rozmówcę nożem w szyję, przecinając tętnicę. Mimo że sprawca, widząc tryskającą krew, wezwał pomoc, rannego 46-latka nie udało się uratować. Wykrwawił się na miejscu zdarzenia.

Sprawca sam zgłosił się na komendę

Po dokonaniu zbrodni 30-latek nie czekał na przyjazd służb do mieszkania ofiary. Wsiadł w auto i pojechał prosto do komendy w Lublińcu, gdzie przyznał się do zabicia człowieka. Sąd zadecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Obecnie prokuratura w Lublińcu finalizuje czynności śledcze, co oznacza, że akt oskarżenia wkrótce trafi do sądu. Kluczowa dla sprawy była opinia dotycząca poczytalności mężczyzny.

- Była prowadzona w tej sprawie obserwacja psychiatryczna w warunkach szpitalnych, zakończyła się i biegli wydali opinię, wynika z niej, że podejrzany w tej sprawie był w pełni poczytalny, co oznacza, że może odpowiadać karnie za zarzucone mu przestępstwo. Nie stwierdzono też działania w afekcie. Śledztwo jest na etapie końcowym. Jeszcze w lutym powinno się zakończyć - powiedział "Super Expressowi" Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, która nadzoruje śledztwo.

Podejrzanemu grozi najsurowszy wymiar kary, czyli dożywocie. Lokalna społeczność podkreśla ogrom dramatu, który dotknął dwie rodziny, a przede wszystkim dziecko będące w centrum sporu.

- Po co to było? Poszło o opiekę nad synkiem, a teraz ten chłopiec nie będzie miał ani biologicznego ojca, ani tego przyszywanego - komentuje w rozmowie z "SE" jedna z mieszkanek Kochanowic.

