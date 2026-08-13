Dramatyczne wydarzenia podczas urodzin

Do dramatu doszło 7 sierpnia w Jaworznie. Grupa rówieśników spotkała się, aby świętować urodziny. W pewnym momencie doszło do dramatycznego zdarzenia. Według wstępnych ustaleń śledczych koledzy mieli oblać 17-latka substancją łatwopalną, a następnie go podpalić.

Mimo poważnych obrażeń nastolatek zachował przytomność i zdołał samodzielnie dotrzeć do domu. Dopiero tam jego mama dowiedziała się o dramacie i natychmiast powiadomiła służby.

17-latek doznał rozległych poparzeń obejmujących około 50 proc. powierzchni ciała. Trafił do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego zdrowie i życie. Obecnie nastolatek jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci i prokuratura. Śledczy szybko ustalili osoby, które mogą mieć związek z dramatycznym zdarzeniem. Zatrzymano trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat.

Podejrzani zostali przesłuchani i złożyli wyjaśnienia, jednak nie przyznają się do zarzucanych im czynów.Wobec zatrzymanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Jak przekazali śledczy, sprawa dotyczy usiłowania zabójstwa lub podżegania do zabójstwa.

– Zatrzymani to mężczyźni w wieku 18-20 lat. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt – przekazała radiu ESKA Anna Kacprzak z policji w Jaworznie.

Śledczy ustalają, dlaczego doszło do ataku

Na tym etapie prokuratura nie ujawnia motywu działania podejrzanych. Śledczy szczegółowo odtwarzają przebieg wydarzeń z 7 sierpnia i sprawdzają, co dokładnie wydarzyło się podczas spotkania nastolatków.

Kluczowe będzie również ustalenie, czy wszyscy zatrzymani bezpośrednio uczestniczyli w podpaleniu 17-latka, czy też ich role w zdarzeniu były różne.

Najważniejsza pozostaje obecnie sytuacja poszkodowanego. Nastolatek przebywa w szpitalu i z uwagi na rozległość obrażeń jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

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