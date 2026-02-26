Co się zmieni na A4? Ogromne plany i koniec opłat

Po wygaśnięciu koncesji w marcu 2027 roku zarządzanie odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dla kierowców oznacza to dwie kluczowe zmiany: po pierwsze – koniec opłat dla samochodów osobowych i motocykli, po drugie – początek szeroko zakrojonego programu inwestycyjnego, który ma odmienić trasę w ciągu najbliższych kilku lat.

Plan obejmuje około 120 km trasy w województwach śląskim i małopolskim. Drogowcy zapowiadają gruntowną modernizację całej infrastruktury: poszerzenie jezdni, przebudowę kluczowych węzłów, remont mostów i wiaduktów, a także przygotowanie całego odcinka na coraz większy ruch pojazdów. W GDDKiA podkreślają, że kluczowym celem jest utrzymanie przejezdności podczas robót oraz jak najszybsze odczuwalne efekty dla kierowców, którzy codziennie korzystają z tego fragmentu trasy.

Rozbudowa w kilku etapach. Oto strategiczne odcinki

Największe zmiany czekają na kilka strategicznych odcinków:

Granica woj. opolskiego – Brzęczkowice – ponad 69 km trasy, z których większość będzie podlegała rozbudowie, a dokładny zakres prac zostanie doprecyzowany po analizach ruchu i wynikach najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu. W tym rejonie powstaną dodatkowe pasy, a węzły drogowe zostaną zmodernizowane tak, aby lepiej współgrały z lokalnym układem drogowym.

– ponad 69 km trasy, z których większość będzie podlegała rozbudowie, a dokładny zakres prac zostanie doprecyzowany po analizach ruchu i wynikach najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu. W tym rejonie powstaną dodatkowe pasy, a węzły drogowe zostaną zmodernizowane tak, aby lepiej współgrały z lokalnym układem drogowym. Brzęczkowice – Byczyna – na tym odcinku zaplanowano trzeci pas w każdą stronę. Przebudowie podlegną węzły Jeleń i Byczyna, a także kilkanaście obiektów inżynierskich, w tym mosty i wiadukty. Modernizacja ma na celu nie tylko poprawę przepustowości, ale też bezpieczeństwa podróżnych i komfort jazdy.

– na tym odcinku zaplanowano trzeci pas w każdą stronę. Przebudowie podlegną węzły Jeleń i Byczyna, a także kilkanaście obiektów inżynierskich, w tym mosty i wiadukty. Modernizacja ma na celu nie tylko poprawę przepustowości, ale też bezpieczeństwa podróżnych i komfort jazdy. Byczyna – Balice – tu planowana jest nawet dobudowa czwartego pasa w niektórych miejscach oraz kompleksowa modernizacja dziesiątek mostów, wiaduktów i punktów obsługi podróżnych (MOP). Prace obejmą również przebudowę węzłów Balin, Chrzanów i Rudno, tak aby zapewnić płynność ruchu w całym regionie.

Przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej mają ruszyć już w 2026 roku, natomiast roboty budowlane zaplanowano wstępnie na lata 2030–2032. Jak podkreśla GDDKiA, terminy mogą ulec zmianie w zależności od wyników analiz, decyzji administracyjnych oraz zapewnienia finansowania inwestycji.

Najdłuższa autostrada w Polsce na zdjęciach:

Dlaczego inwestycja jest niezbędna?

Autostrada A4 to najdłuższa trasa w Polsce, licząca 669 km i wchodząca w skład europejskiego korytarza transportowego, który łączy Morze Północne i Bałtyk z Ukrainą. Na odcinku katowickim natężenie ruchu przekracza 100 tys. pojazdów na dobę, a w dalszej części między Katowicami a Balicami ruch waha się od 40 do 75 tys. pojazdów dziennie. To pokazuje, jak ogromne obciążenie spoczywa na tej trasie.

Rozbudowa A4 ma przede wszystkim zwiększyć przepustowość i poprawić bezpieczeństwo kierowców. Dzięki dodatkowym pasom i modernizacji infrastruktury inżynierskiej ma zmniejszyć ryzyko korków i wypadków, a także usprawnić transport towarów i komunikację regionalną.

Decyzje dotyczące części fragmentów autostrady wciąż będą zależały od wyników najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu z 2025 roku, który pokaże, w których miejscach zmiany są najbardziej potrzebne. Analizy ruchu i symulacje mają pozwolić na optymalne dopasowanie inwestycji do realnego natężenia ruchu i lokalnych potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców.