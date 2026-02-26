Wypieki z naturalnych składników już wkrótce podbiją serca Tarnogórzan

W sercu Tarnowskich Gór, przy ul. Sienkiewicza 11, już wkrótce otworzy się kawiarnia, która ma szansę stać się miejscem wyjątkowym – nie tylko dla miłośników słodkości, ale też dla tych, którzy chcą budować społeczność i spędzać czas w inspirującej atmosferze.

Pomysłodawcy lokalu "Ciacho Miśtrz", Dominik i jego partnerka, postawili na naturalne składniki i domowe receptury, które są efektem wieloletnich doświadczeń Dominika w lokalnych cukierniach.

– Nadeszła pora, żeby robić coś swojego i inaczej niż wszyscy dookoła. Chcemy serwować mistrzowskie, domowe wypieki, które cieszą smakiem i wyglądem – mówią w rozmowie z redakcją "ESKI" właściciele.

Ciacho Miśtrz, czyli słodkie wypieki w sercu miasta

W menu kawiarni dominować będą torty i ciasta, ale znajdą się też monoporcje, czyli deserki w praktycznych pudełeczkach, a w planach są także warianty bezlaktozowe i z ograniczoną zawartością glutenu. – Chcemy, aby nasze słodkości były dostępne dla każdego, kto ceni naturalne smaki i świeże składniki – dodaje Dominik.

Nie zabraknie też kawy, herbaty i gorących czekoladowych napojów, a poranki urozmaicą świeże drożdżówki – idealne dla mieszkańców miasta w drodze do szkoły czy pracy. Lokal przewidział około 10–15 miejsc siedzących, co zapewni kameralną atmosferę, w której każdy będzie mógł poczuć się jak w domu.

Ale to nie wszystko. Właściciele planują także warsztaty kulinarne, spotkania z lokalnymi twórcami rękodzieła i wydarzenia społecznościowe, aby ich kawiarnia stała się miejscem spotkań i inspiracji, a nie tylko punktem sprzedaży ciast i deserów. – Moim marzeniem jest budowanie społeczności wokół miejsca, w którym każdy będzie chciał spędzać czas, uczyć się i smakować nowe rzeczy – mówi partnerka Dominika.

Zobaczcie, jak prezentuje się nowa kawiarnia w niedalekim sąsiedztwie dworca autobusowego w galerii.

Pyszne wypieki i drożdżówki w sąsiedztwie starostwa. Kiedy otwarcie?

Otwarcie planowane jest na pierwszą połowę marca 2026 roku, zależnie od zgody sanepidu. Właściciele zachęcają mieszkańców do śledzenia ich mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się, kiedy kawiarnia oficjalnie rozpocznie działalność.

Dzięki połączeniu profesjonalnych umiejętności cukierniczych Dominika, naturalnych składników i wizji miejsca z duszą, nowa kawiarnia na ul. Sienkiewicza 11 ma szansę stać się jednym z ulubionych punktów tarnogórzan – zarówno dla miłośników słodkości, jak i dla tych, którzy szukają miejsca inspiracji, relaksu i lokalnej społeczności.

Roszady na tarnogórskiej mapie gastronomicznej

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie kulinarna mapa Srernego Miasta nieco uległa zmianie. Pod koniec lutego swoją działalność na Rynku zakończyła restauracja "4 Pory Dnia". W jej miejscu w najbliższych tygodniach zostanie otwarty lokal "Akira Sushi & Ramen Tarnowskie Góry", który przenosi się z Rynku 18 po kilkunastu latach działalności.

Ponadto mimione tygodnie upływały pod znakiem kawiarnianych ekspansji. Przy ulicy Piłsudskiego otwarła się kawiarnia "Fit Cake", czyli miejsce w którym zakosztujemy pyszynych i zdrowych wypieków bez alergenów, a na Osadzie Jana swoje drzwi otwarł lokal w rytmie Jazzu, czyli "JazzPresso Cafe".