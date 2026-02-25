To najciekawsze miasto w województwie śląskim. Leży na ziemiach Małopolski i zachwyca zabytkowym pałacem

Szczekociny to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś było częścią Małopolski

Historia Szczekocin sięga średniowiecza, a momentem przełomowym było nadanie miejscowości praw miejskich w 1398 roku. Już w latach 1470–1480 kronikarz Jan Długosz odnotował, że miasto należało do rodu Szczekockich herbu Odrowąż. W XVI wieku istniał tu także zbór braci polskich.

Jednym z najdramatyczniejszych wydarzeń w dziejach miasta była bitwa, która rozegrała się 6 czerwca 1794 roku podczas insurekcji kościuszkowskiej. Na polach pobliskiej wsi Wywła wojska dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę starły się z połączonymi siłami rosyjsko-pruskimi. Mimo porażki Polaków, bitwa przeszła do historii jako symbol waleczności. To właśnie tam zginęli generałowie Józef Wodzicki i Jan Grochowski, a śmiertelne rany odniósł Bartosz Głowacki, chłopski bohater spod Racławic.

Po kongresie wiedeńskim w 1815 roku Szczekociny znalazły się w granicach zaboru rosyjskiego. W XIX stuleciu rozwijały się tu głównie drobny handel, tkactwo i szewstwo. W ramach represji za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym, miasto utraciło prawa miejskie w 1871 roku, by odzyskać je ponownie 1 stycznia 1923 roku.

Okres II wojny światowej przyniósł miastu ogromne zniszczenia, sięgające 75% zabudowy. Już we wrześniu 1939 roku Szczekociny zostały częściowo spalone przez Niemców. W 1942 roku około 1500 żydowskich mieszkańców wywieziono do obozu zagłady w Treblince. Mimo okupacji, w rejonie aktywnie działały oddziały partyzanckie Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej. Po wojnie miasto zostało odbudowane.

Do najważniejszych zabytków Szczekocin należy barokowo-klasycystyczny zespół pałacowy, wzniesiony w latach 70. XVIII wieku według projektu Jana Ferdynanda Naxa. Budowlę otacza malowniczy park krajobrazowy z końca tego samego stulecia.

Warty uwagi jest również kościół parafialny pw. św. Bartłomieja. Jego budowę datuje się na około 1680 rok, jednak został on przebudowany w duchu wczesnego klasycyzmu w 1780 roku. Niektóre źródła historyczne, jak te przytaczane przez ks. Jana Wiśniewskiego, sugerują, że świątynia mogła powstać już w 1450 roku z fundacji Odrowąża ze Szczekocin. Listę cennych obiektów uzupełnia budynek dawnej plebanii, wpisany do rejestru zabytków w 2019 roku.

