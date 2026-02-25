Krzysztof M. w rękach służb. Akcja na polecenie prokuratury

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przystąpili do działań w środę, 25 lutego 2026 roku, realizując wytyczne śledczych z Prokuratury Krajowej. Efektem porannej wizyty agentów jest zatrzymanie urzędującego prezydenta Częstochowy, Krzysztofa M. Wiadomość o ujęciu samorządowca oficjalnie potwierdził Jacek Dobrzyński, pełniący funkcję rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych.

Jak zaznaczył rzecznik, funkcjonariusze prowadzą równolegle przeszukania i zabezpieczają materiały dowodowe. — Czynności realizowane są na polecenie prokuratury, a ich zakres obejmuje m.in. zabezpieczenie dokumentów — wyjaśnił, dodając, że na obecnym etapie śledztwa nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące ewentualnych zarzutów.

Dobrzyński podkreślił, że o dalszym przebiegu postępowania zdecyduje prokurator prowadzący sprawę. Po zakończeniu działań zatrzymany ma zostać przewieziony do Katowic, gdzie zostanie przesłuchany. — To prokuratura decyduje, kto, kiedy i w jaki sposób otrzyma zarzuty, dlatego na razie przekazujemy tylko potwierdzone informacje — zaznaczył.

Rzecznik dodał, że śledczy wciąż pracują na miejscu, a kolejne komunikaty będą publikowane po zakończeniu najważniejszych czynności procesowych. Na tę chwilę nie wiadomo, czy w sprawie mogą pojawić się kolejne zatrzymania.

Głównym powodem interwencji służb jest toczące się postępowanie, które dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstw korupcyjnych. W tym samym czasie, gdy doszło do zatrzymania, agenci rozpoczęli szereg innych czynności procesowych. Przeszukują oni wytypowane lokalizacje na terenie miasta, gdzie zabezpieczają niezbędną dokumentację mogącą stanowić materiał dowodowy w sprawie.

Na ten moment organy ścigania wstrzymują się od podawania szczegółów dotyczących skali procederu oraz nie zdradzają, czy planowane są kolejne zatrzymania w tej sprawie.

Śledztwo znajduje się w fazie rozwojowej, a sytuacja jest dynamiczna. Służby zapowiadają, że szerszy zakres informacji zostanie udostępniony opinii publicznej dopiero po zakończeniu pierwszego etapu działań.

Kim jest zatrzymany prezydent Częstochowy? Kariera Krzysztofa M.

Krzysztof M. to doświadczony polityk kojarzony ze środowiskiem lewicowym, który zarządza Częstochową od ponad dekady. Urodzony 27 maja 1974 roku w Radomsku samorządowiec posiada wykształcenie techniczne. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej na kierunkach budownictwo i zarządzanie, a w czasach akademickich aktywnie udzielał się w organizacjach studenckich.

Swoją karierę publiczną budował od podstaw, pracując w strukturach partyjnych oraz samorządowych. Związał się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, gdzie piął się po szczeblach hierarchii, kierując miejskimi strukturami ugrupowania i zasiadając we władzach regionu. W latach 2002–2007 sprawował mandat radnego, pełniąc rolę wiceprzewodniczącego rady miasta, a także zdobywał doświadczenie zawodowe w administracji na szczeblu powiatowym.

Sukces w wyborach parlamentarnych w 2007 roku pozwolił mu zasiąść w ławach poselskich jako reprezentant lewicowej koalicji. Podczas pracy w Sejmie był członkiem komisji śledczej, która zajmowała się badaniem nacisków na wymiar sprawiedliwości i służby specjalne. Z mandatu zrezygnował w 2010 roku, by po wygranych wyborach samorządowych objąć urząd prezydenta miasta Częstochowy.

Mieszkańcy wielokrotnie obdarzali go zaufaniem, powierzając mu władzę w kolejnych kadencjach. Wygrywał wyścigi wyborcze w 2014 i 2018 roku, a ostatnia reelekcja w 2024 roku ugruntowała jego pozycję jako jednego z najdłużej urzędujących włodarzy dużych miast w regionie. Jego aktywność wykraczała poza granice kraju, gdyż zasiadał w europejskim Komitecie Regionów, pracując w komisjach ds. polityki społecznej i gospodarczej.

W przebiegu jego kariery zawodowej pojawia się również wątek zarządzania infrastrukturą komunalną. Krzysztof M. zasiadał w radach nadzorczych spółek zajmujących się usługami wodociągowymi oraz miejskimi, co pozwoliło mu zdobyć doświadczenie w sektorze usług publicznych.