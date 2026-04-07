Magnolie należą do jednych z najstarszych roślin kwitnących na świecie – ich przodkowie pojawili się na Ziemi ponad 100 milionów lat temu. Są cenione przede wszystkim za niezwykle duże, efektowne kwiaty, które pojawiają się często jeszcze zanim drzewo wypuści liście. Dzięki temu całe gałęzie pokrywają się różowymi, białymi lub purpurowymi kielichami, tworząc spektakularny widok. Magnolie symbolizują także wiosnę, elegancję i odrodzenie, dlatego od lat są jednymi z najbardziej lubianych drzew ozdobnych w parkach i ogrodach.

Różowy raj w sercu miasta

Wiosną Cieszyn przyciąga turystów z całego regionu. To właśnie tutaj znajduje się niezwykły Szlak Kwitnącej Magnolii w Cieszynie, który prowadzi przez miejsca, gdzie rosną najbardziej okazałe i efektowne magnolie.

Szlak liczy około 1,04 kilometra długości i składa się z 11 przystanków. Jego przejście zajmuje mniej więcej godzinę, choć wiele osób zatrzymuje się znacznie dłużej, aby podziwiać kwiaty i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Najlepszy moment na spacer przypada zwykle na początek kwietnia, kiedy magnolie zaczynają wypuszczać pąki, a w krótkim czasie drzewa obsypują się kwiatami. Jeśli pojawiają się przymrozki, kwitnienie może przesunąć się o kilka dni.

Spacer wśród zabytkowych willi

Co roku w Cieszynie setki osób podziwiających kwitnące magnolie wybiera się na spacer wyznaczonym szlakiem. Trasa rozpoczyna się na Placu Kościelnym w Cieszynie, gdzie w ogrodzie przed imponującym Kościół Jezusowy w Cieszynie rośnie piękna magnolia gwiaździsta.

Spacer prowadzi następnie przez urokliwe ulice miasta, m.in.:

ulica Henryka Sienkiewicza w Cieszynie, gdzie można zobaczyć dwie okazałe magnolie „Alexandrina”,

ulica 3 Maja w Cieszynie, przy której rośnie kilka imponujących drzew,

ulica Karola Miarki w Cieszynie, gdzie znajduje się rzadko spotykana magnolia Lenné’go,

oraz przez malowniczy Park Pokoju w Cieszynie, gdzie przy orkiestronie można zobaczyć kolejne kwitnące drzewa.

Na zakończenie spaceru wiele osób odwiedza Café Muzeum w Cieszynie, gdzie w wyjątkowej przestrzeni dawnej pałacowej stajni można spróbować deserów inspirowanych magnoliami.

W tym roku zorganizowano także specjalne spacery z przewodnikiem po szlaku magnolii. Odbyły się one 29 marca oraz 4 kwietnia i cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz turystów.

Każda z wycieczek trwała około 2,5 godziny i rozpoczynała się na Placu Kościelnym. W wydarzeniu wzięły udział dziesiątki osób, które chciały zobaczyć najpiękniejsze drzewa i poznać historię magnolii w mieście.

Przewodnikami byli Irena French oraz Stanisław Kawecki, którzy opowiadali o historii cieszyńskich ogrodów, architekturze willi oraz o samych magnoliach. Zobaczcie zdjęcia z tegorocznych wycieczek:

12

Magnolie stały się symbolem miasta

Historia tych drzew w Cieszyn sięga około 1800 roku, kiedy magnolie sprowadził tu Leopold Jan Szersznik – duchowny, uczony i kolekcjoner.

Pod koniec XIX wieku magnolie stały się niezwykle popularne wśród zamożnych mieszkańców miasta, którzy sadzili je w ogrodach przy swoich willach. Z czasem stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu miasta.

Dziś wiosną Cieszyn zamienia się w prawdziwy różowy ogród. Setki kwiatów, zabytkowe wille i spokojne uliczki sprawiają, że spacer Szlakiem Kwitnącej Magnolii to jedna z najpiękniejszych wiosennych atrakcji na Śląsku