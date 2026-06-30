Tychy to jedno z najciekawszych miast w województwie śląskim. W PRL-u odnotowało dynamiczny rozwój

Historia Tychów sięga co najmniej XV wieku. Pierwsza zachowana wzmianka o miejscowości pochodzi z 1467 roku i została zapisana w protokolarzu miasta Pszczyna. Dokument ten informuje o wypłacie pięciu groszy niejakiemu Dominikowi z Tychów za dostarczone gonty. Już w tamtym okresie osada rozwijała się prężnie, o czym świadczy budowa pierwszego drewnianego kościoła około 1500 roku, znanego dziś jako kościół św. Marii Magdaleny.

Kolejnym kamieniem milowym w dziejach miasta było założenie w 1629 roku Browaru Książęcego, który dał początek słynnym tradycjom piwowarskim. Przez wieki Tychy pozostawały wsią, a przełom nastąpił dopiero w XX stuleciu. W 1934 roku, na mocy uchwały Śląskiej Rady Wojewódzkiej, Tychy stały się gminą wiejską o prawach miejskich. Pełnię praw miejskich, wraz z nadaniem ustroju miejskiego, miejscowość uzyskała 1 stycznia 1951 roku, co zapoczątkowało jej dynamiczną rozbudowę.

Po 1950 roku, zgodnie z uchwałą Prezydium Rządu, rozpoczęto realizację projektu „Nowe Tychy”. Miasto miało pełnić funkcję nowoczesnej sypialni dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Generalnymi projektantami założenia urbanistycznego byli architekci Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert. Charakterystycznym elementem tego planu było nazywanie kolejnych osiedli mieszkaniowych literami alfabetu, zaczynając od osiedla „A”. W okresie tej dynamicznej rozbudowy, 6 czerwca 1972 roku, miasto odwiedził również Fidel Castro w ramach swojej wizyty na Górnym Śląsku.

Mimo swojego w dużej mierze nowoczesnego charakteru, Tychy mogą pochwalić się cennymi zabytkami wpisanymi do rejestru. Do najważniejszych należą:

Bazylika św. Marii Magdaleny – murowany kościół, którego budowę datuje się na lata 1744–1782.

– murowany kościół, którego budowę datuje się na lata 1744–1782. Zespół Browaru Książęcego – historyczne obiekty związane z piwowarstwem, stanowiące świadectwo przemysłowego dziedzictwa miasta.

– historyczne obiekty związane z piwowarstwem, stanowiące świadectwo przemysłowego dziedzictwa miasta. Zespół Browaru Obywatelskiego – kompleks budynków z przełomu XIX i XX wieku, w tym warzelnia, słodownia i budynek dyrekcji.

– kompleks budynków z przełomu XIX i XX wieku, w tym warzelnia, słodownia i budynek dyrekcji. Zespół Huty Paprockiej – zabudowania pochodzące z XVIII i XIX wieku.

– zabudowania pochodzące z XVIII i XIX wieku. Kościół Ducha Świętego – przykład nowoczesnej architektury sakralnej z lat 1978–1982, również objęty ochroną konserwatorską.

Zespół pałacowy – obejmujący pałac z XVIII-XIX wieku, pijalnię piwa oraz muszlę koncertową.

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Tychy leżą w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jednak od południa, wschodu i zachodu otaczają je Lasy Pszczyńskie, a od północy Lasy Katowicko-Murckowskie. To unikalne położenie łączy w sobie cechy ośrodka miejskiego z bliskością natury.

Ciekawa jest również etymologia nazwy miasta. Choć istnieją teorie wywodzące ją od słów oznaczających „ciszę” lub niemieckiego „teich” (staw), najbardziej prawdopodobna hipoteza wskazuje na jej pochodzenie od nazwy osobowej „Tych”. Było to zdrobnienie popularnego niegdyś imienia Tymoteusz.

Tak wyglądają Tychy, jedno z najciekawszych miast w województwie śląskim [GALERIA]