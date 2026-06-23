Kiedyś było największą wsią w Europie. Dzisiaj to jedno z najpiękniejszych miast w woj. śląskim

Siemianowice Śląskie to jedno z najpiękniejszych miast w woj. śląskim. Było prawdopodobnie największą wsią w Europie

Historia terenów dzisiejszych Siemianowic Śląskich sięga czasów średniowiecznych. Pierwsze wzmianki o osadach, które obecnie tworzą miasto, pochodzą już z XIII wieku – wieś Simanovici została wspomniana w dokumencie z 1253 roku. Przez stulecia osady takie jak Bytków, Michałkowice czy Przełajka stanowiły rolnicze zaplecze dla Bytomia.

Prawdziwa rewolucja nadeszła wraz z końcem XVIII wieku i rozwojem przemysłu. Kluczowe dla regionu okazały się inwestycje rodów Henckel von Donnersmarck, Rheinbabenów czy Fitznerów. Przełomowym momentem było uruchomienie w 1836 roku nowoczesnej huty żelaza „Laura”, która w swoich czasach była jednym z największych tego typu zakładów w Europie. Równolegle rozwijało się górnictwo węgla kamiennego, a wokół fabryk i kopalń powstawały osiedla robotnicze, kamienice oraz wille dla kadry zarządzającej.

Na początku XX wieku obszar ten składał się z kilku odrębnych gmin i obszarów dworskich. W maju 1922 roku połączono gminy Siemianowice i Huta Laura, tworząc jedną, dużą gminę o nazwie Huta Laura-Siemianowice. Po tym, jak Zabrze uzyskało prawa miejskie, stała się ona najprawdopodobniej największą wsią nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

W 1927 roku nazwę zmieniono na Siemianowice Śląskie, a 23 czerwca 1932 roku miejscowość oficjalnie uzyskała prawa miejskie. Po II wojnie światowej, w 1951 roku, do miasta przyłączono sąsiednie gminy: Bańgów, Bytków, Michałkowice oraz Przełajkę, co ukształtowało jego obecne granice. Schyłek XX wieku przyniósł upadek przemysłu ciężkiego, jednak w XXI wieku miasto weszło na ścieżkę restrukturyzacji, stawiając na rozwój nowych gałęzi gospodarki i rewitalizację przestrzeni publicznej.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Siemianowice Śląskie mogą poszczycić się licznymi obiektami o dużej wartości historycznej. Do najważniejszych z nich należą:

Zespół pałacowo-parkowy – jeden z największych pałaców w Polsce, którego historia sięga XVII wieku. Pierwotnie barokowy dwór rodu Mieroszewskich, został rozbudowany przez rodzinę Henckel von Donnersmarck, stając się ich okazałą siedzibą.

– jeden z największych pałaców w Polsce, którego historia sięga XVII wieku. Pierwotnie barokowy dwór rodu Mieroszewskich, został rozbudowany przez rodzinę Henckel von Donnersmarck, stając się ich okazałą siedzibą. Pałac w Michałkowicach – dawna rezydencja Mieroszewskich, a później Rheinbabenów, dziś znana jako Dom Technika „Zameczek”.

– dawna rezydencja Mieroszewskich, a później Rheinbabenów, dziś znana jako Dom Technika „Zameczek”. Spichlerz – wzniesiony w XVIII wieku przez hrabiego Henckla von Donnersmarcka, obecnie mieści się w nim Muzeum Miejskie.

– wzniesiony w XVIII wieku przez hrabiego Henckla von Donnersmarcka, obecnie mieści się w nim Muzeum Miejskie. Ratusz – historyczny budynek z 1904 roku, będący świadkiem administracyjnego rozwoju miasta.

– historyczny budynek z 1904 roku, będący świadkiem administracyjnego rozwoju miasta. Willa Wilhelma Fitznera – dawny dom założyciela fabryki kotłów, dziś pełniący funkcje kulturalne.

– dawny dom założyciela fabryki kotłów, dziś pełniący funkcje kulturalne. Łaźnia Miejska – zabytkowy kompleks, w którym obecnie działa Pływalnia Miejska.

Oprócz rezydencji i budynków użyteczności publicznej, na charakter miasta wpływają także zabytki sakralne, takie jak kościół pw. Krzyża Świętego czy kościół ewangelicki im. Marcina Lutra, a także historyczne kolonie robotnicze, które przypominają o przemysłowej przeszłości Siemianowic Śląskich.

Tak wyglądają Siemianowice Śląskie, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

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