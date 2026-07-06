To jedyna taka impreza na świecie. Zorganizują ją w hołdzie dla górników

Barbórka obchodzona w lipcu? W większości miejsc w Polsce byłoby to zaskoczeniem, jednak w Tarnowskich Górach to wieloletnia tradycja. Nawiązuje do dawnych Bergfestów, czyli letnich świąt górniczych organizowanych od końca XVIII wieku na pamiątkę odkrycia bogatych złóż rud srebra. Dziś wydarzenie jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tożsamości miasta i co roku przyciąga mieszkańców oraz turystów.

W 2026 roku impreza będzie wyjątkowa. Wszystko za sprawą obchodów 500-lecia Tarnowskich Gór, dlatego organizatorzy przygotowali rozszerzony program. Główna część Barbórki w środku lata odbędzie się od 10 do 12 lipca, ale wydarzenia rozpoczną się już wcześniej i zakończą dopiero 16 lipca historycznym pochodem z pochodniami.

Tegoroczną edycję otworzy widowisko „Tarnogórskie Dzieje”, które odbędzie się w piątkowy wieczór na rynku. To muzyczno-literacka opowieść przygotowana przez lokalne stowarzyszenia i instytucje, pokazująca najważniejsze momenty z historii miasta.

Na zakończenie obchodów, 16 lipca, ulicami Tarnowskich Gór przejdzie Bractwo Górnicze z płonącymi pochodniami. Uczestnicy wyruszą z rynku do Parku Kunszt, a marszowi będzie towarzyszyć opowieść historyczna przygotowana przez Romana Balczarka.

Tak przebiegała zeszłoroczna edycja Barbórki w środku lata:

16

Koncert na 100 pyrlików i górnicze tradycje

Najbardziej rozpoznawalnym punktem letniej Barbórki pozostaje Koncert na 100 pyrlików. Muzycy wykorzystują podczas niego kolejowe szyny, na których wygrywane są charakterystyczne rytmy przy pomocy górniczych młotków. To widowisko od lat przyciąga tłumy i stało się symbolem tarnogórskiego święta.

Nie zabraknie także widowiskowego skoku przez skórę, czyli ceremonii przyjmowania adeptów do górniczego stanu. Uczestnicy wspólnie zatańczą „Tarnogórskiego Walczyka”, odśpiewają „Tarnogórski Dzwoneczek”, a przez cały weekend na rynku działać będzie jarmark rękodzieła.

Ważnym punktem programu będą uroczystości w Parku Kunszt, miejscu uznawanym za kolebkę górnośląskiego przemysłu. W tym roku przypada 242. rocznica odkrycia złóż srebronośnych w szybie Rudolphine, które zapoczątkowały rozwój nowoczesnego górnictwa w regionie.

To właśnie tam odbędzie się tradycyjny Bergfest – uroczystość przypominająca wydarzenia sprzed ponad dwóch stuleci.

Koncerty, warsztaty i atrakcje dla całych rodzin

Program Barbórki w środku lata wypełnią również koncerty orkiestr dętych, występy lokalnych artystów, spektakle improwizowane, warsztaty rękodzieła oraz wydarzenia dla najmłodszych.

Na scenie pojawią się m.in. Grzegorz Płonka z zespołem, Franek Lakuna, Silesian Brass Quartet, Power of Winds Koncertowa Orkiestra Dęta oraz R.S. Jazz Band. Nie zabraknie także koncertu tarnogórskich chórów i występów orkiestr dętych, które od lat są nieodłącznym elementem górniczego święta.

Przez cały weekend będzie można odwiedzać jarmark rękodzieła, zwiedzać Muzeum w Tarnowskich Górach oraz uczestniczyć w specjalnych spacerach i wykładach poświęconych historii miasta i jego przemysłowemu dziedzictwu.

Tegoroczna Barbórka w środku lata będzie nie tylko świętem górniczych tradycji, ale również jednym z najważniejszych wydarzeń obchodów 500-lecia Tarnowskich Gór. Dzięki połączeniu historycznych ceremonii, koncertów i rodzinnych atrakcji organizatorzy liczą, że do miasta przyjadą goście z całego regionu i spoza Śląska.