Horror w Zabrzu. Opel zmiażdżony na drzewie, ratownicy walczyli o życie kierowcy

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-02-24 6:32

Na ulicy Drzymały w Zabrzu doszło do groźnego wypadku. Osobowy opel z ogromną siłą uderzył w przydrożne drzewo w rejonie wiaduktu DK88. Stan kierowcy był na tyle poważny, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował mężczyznę do szpitala w Katowicach-Ochojcu.

Śmigłowiec LPR

i

Autor: Grzegorz Kluczyński / Super Express

Opel wjechał w drzewo. Kierowca w ciężkim stanie

Poniedziałkowy poranek, 23 lutego, okazał się dramatyczny dla jednego z kierowców poruszających się ulicą Drzymały w Zabrzu. Chwilę po godzinie 10:00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o poważnym wypadku drogowym w rejonie wiaduktu drogi krajowej DK88.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 31-letni kierujący samochodem osobowym marki Opel z nieznanych dotąd przyczyn stracił kontrolę nad pojazdem. Auto zjechało z jezdni i z impetem uderzyło w drzewo. Siła zderzenia była bardzo duża – przód pojazdu został zmiażdżony.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W działaniach uczestniczyły trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Zabrzu. Akcją dowodził zastępca dowódcy JRG, st. kpt. Maciej Matuszewski. Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia i udzielili pomocy poszkodowanemu do czasu przejęcia go przez zespół ratownictwa medycznego.

Polecany artykuł:

Auto wjechało w dom wielorodzinny! Wiele osób ewakuowanych

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna doznał poważnego urazu głowy. W związku z ciężkim stanem podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna wylądowała w pobliżu miejsca zdarzenia, a ranny został przetransportowany drogą lotniczą do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu, gdzie trafił pod opiekę specjalistów.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu. Do działań skierowano także technika kryminalistyki, który przeprowadził szczegółowe oględziny rozbitego samochodu i zabezpiecza ślady. Śledczy będą ustalać, co doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem.

Kierowcy przez kilka godzin musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Ulica Drzymały w rejonie wiaduktu DK88 została całkowicie zablokowana na czas działań ratunkowych i policyjnych. 

QUIZ. Prawda czy mit? Sprawdź, czy znasz przepisy, które łamie pół Polski
Pytanie 1 z 9
Czy można przejść przez pustą ulicę na czerwonym świetle?
Śląsk Radio ESKA Google News
wypadek
Zabrze