Bieruń to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Zachwyca unikatową architekturą

Choć pierwsze wzmianki o osadzie Bieruń pochodzą z 1376 roku, to ślady osadnictwa na tym terenie są znacznie starsze. Już w X-XI wieku istniał tu gródek obronny, którego zadaniem była ochrona kupców. Jego pozostałością jest dziś kopiec, na którym wznosi się XIX-wieczna kapliczka. Prawa miejskie zostały nadane Bieruniowi w 1387 roku przez księcia Jana II Żelaznego. Przez wieki miasto przechodziło pod różne zwierzchnictwa – od Piastów górnośląskich, przez panowanie czeskie, aż po włączenie do państwa pruskiego w 1743 roku, kiedy to utraciło prawa miejskie. Odzyskało je ponownie w 1865 roku. Po II wojnie światowej, w latach 1973–1991, Bieruń był dzielnicą Tychów, by w 1991 roku odzyskać status samodzielnego miasta.

Ciekawostką jest pochodzenie nazwy miasta. Wywodzi się ona od polskich słów „brać” i „pobierać”, co ma związek z historyczną funkcją miejscowości jako miejsca poboru podatków i opłat. Potwierdza to m.in. XIX-wieczne opracowanie, które określało Bieruń jako „wieś podatków”. Na przestrzeni dziejów nazwa była zapisywana w różnych formach, takich jak Bieron, de Beruna czy Byerun, a także zgermanizowana jako Berun.

O dawnej świetności Bierunia świadczą liczne zabytki. Do najważniejszych obiektów wpisanych do rejestru należy XVII-wieczne sanktuarium św. Walentego oraz kościół św. Bartłomieja Apostoła, wzniesiony w latach 1770–1776. W rejestrze znajduje się również kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1909 roku, cmentarz żydowski, kaplica pw. Świętej Trójcy, a także całe historyczne założenie urbanistyczne miasta. Oprócz tego, na terenie Bierunia znajdują się inne obiekty o wartości historycznej, takie jak kopiec datowany na 1295 rok oraz grobla z lat 1530–1540.

