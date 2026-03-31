Jastrzębie-Zdrój. Pijana 48-latka zajmowała się 9-latkiem

Do bulwersującego incydentu doszło w sobotę po południu na terenie Jastrzębia-Zdroju. Zaniepokojony świadek zaalarmował służby po godzinie 17:10. Z przekazanych informacji wynikało, że nietrzeźwa matka sprawuje opiekę nad małym dzieckiem w jednym z mieszkań. Zgłaszający martwił się o bezpieczeństwo chłopca.

Pod wskazany adres błyskawicznie wyruszył patrol policji. Obawy potwierdziły się tuż po wejściu do lokalu. Wewnątrz przebywała 48-letnia kobieta wraz ze swoim 9-letnim synem. Już pierwsze słowa zdradziły stan matki – kobieta ledwo trzymała się na nogach i bełkotała, a od jej oddechu czuć było wyraźną woń alkoholu.

Funkcjonariusze natychmiast przeprowadzili badanie alkomatem. Wynik okazał się szokujący: mieszkanka Jastrzębia-Zdroju wydmuchała około 2 promili. Właśnie w takim stanie zajmowała się swoim dzieckiem.

Na szczęście 9-latek nie odniósł żadnych obrażeń. Policjanci natychmiast zabezpieczyli chłopca i przekazali go pod opiekę trzeźwego członka rodziny – w tym przypadku jego wujka.

Matka z Jastrzębia-Zdroju usłyszy zarzuty? Grozi jej więzienie

Interwencja funkcjonariuszy to dopiero początek kłopotów 48-latki. Teraz sprawą zajmą się śledczy, którzy zbadają, czy zachowanie kobiety naraziło dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli te ustalenia zostaną potwierdzone, wyrodnej matce grozi kara do 5 lat więzienia.

Przy okazji tego incydentu policja apeluje o czujność. Każde zgłoszenie o potencjalnym zagrożeniu życia dzieci, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami jest na wagę złota. Szybka reakcja świadków może uratować życie.

Jeśli podejrzewamy, że w naszym otoczeniu dochodzi do przemocy lub rażących zaniedbań, powinniśmy natychmiast zawiadomić odpowiednie służby – pracownika opieki społecznej, pedagoga, kuratora lub dzielnicowego. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.