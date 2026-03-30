Tak wyglądają Lędziny, jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś były miejscem słowiańskiego kultu

Historia Lędzin jest znacznie starsza niż pierwsze pisemne wzmianki. Archeolodzy odkryli na tym terenie fragmenty naczyń pochodzące z epoki brązu, związane z kulturą łużycką. Co ciekawe, w czasach przedchrześcijańskich na wzgórzu Klimont, znanym niegdyś jako „Piorunowa Górka”, funkcjonowało słowiańskie miejsce kultu. Dziś w tym miejscu wznosi się kościół św. Klemensa.

Pierwsze udokumentowane informacje o miejscowości pochodzą z 1160 roku, kiedy to stanowiła ona własność rycerza Jaksy z Miechowa, który przekazał ją benedyktynom. Sama nazwa „Lędziny” wywodzi się prawdopodobnie od starosłowiańskich słów „lędo” lub „lędzina”, oznaczających ziemię nieuprawianą i nieporośniętą lasem. Przez wieki miasto zmieniało swoją przynależność państwową – w 1327 roku przeszło pod panowanie czeskie, a od 1742 roku znalazło się w granicach Prus.

Początek XX wieku to dla Lędzin czas walk o polskość. Miejscowość była areną zaciętych starć, szczególnie podczas II powstania śląskiego w 1920 roku. W 1922 roku Lędziny ponownie znalazły się w granicach Polski. Mrocznym rozdziałem w dziejach miasta był okres II wojny światowej, kiedy na jego terenie funkcjonowały podobozy obozu koncentracyjnego Auschwitz – Fürstengrube oraz Günthergrube. Po wojnie nastąpił intensywny rozwój górnictwa, co przyczyniło się do wzrostu liczby mieszkańców.

Nowożytna historia administracyjna Lędzin była równie dynamiczna. Prawa miejskie osiedle otrzymało 1 stycznia 1966 roku. Już w 1975 roku miasto zostało włączone w granice Tychów, by ostatecznie odzyskać samodzielność 2 kwietnia 1991 roku.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

O bogatej przeszłości Lędzin świadczą liczne zabytki wpisane do rejestru. Najważniejszym z nich jest kościół św. Klemensa, wzniesiony w latach 1769–1772. Tuż obok niego znajduje się dawny budynek plebanii z 1788 roku, w którym obecnie mieści się Miejska Biblioteka Publiczna. Do cennych obiektów należą również kostnica na cmentarzu ewangelickim z 1797 roku oraz klasztor sióstr Boromeuszek z 1905 roku.

W mieście znajdują się także inne historyczne obiekty, które, choć nie widnieją w rejestrze, stanowią ważny element lokalnego dziedzictwa. Wśród nich warto wymienić dzwon datowany na około 1540 rok, budynek „owczarni” z 1629 roku oraz dawny ewangelicki dom parafialny z końca XVIII wieku, pełniący dziś funkcję Miejskiego Ośrodka Kultury.

16