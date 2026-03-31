Pożar toi toi'a. Ogień zajął również piekarnię

Do zdarzeń doszło w nocy pod koniec lutego 2026 roku na terenie osiedla Sikorskiego w Żorach. Nieznany wówczas sprawca podpalił przenośną toaletę ustawioną w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonu rodzinnej piekarni. Ogień bardzo szybko się rozprzestrzenił i objął znajdujący się obok budynek.

W wyniku pożaru pawilon piekarni został poważnie zniszczony. Spaleniu uległo również znajdujące się w nim wyposażenie. Straty wstępnie oszacowano na blisko 80 tysięcy złotych. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i prowadziły działania gaśnicze. Na szczęście w środku nikt nie przebywał.

Jak się później okazało, tego samego dnia doszło także do innego podpalenia na osiedlu. Przy jednym z bloków mieszkalnych zapalił się kosz na śmieci. Okoliczności obu zdarzeń od początku wskazywały, że mogą mieć ze sobą związek.

Monitoring rozwiązał sprawę

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego w Żorach. Funkcjonariusze przeprowadzili szczegółową analizę zapisów monitoringu znajdującego się w okolicy miejsca zdarzeń. Równolegle wykonywali także szereg czynności operacyjnych, które miały na celu ustalenie sprawcy podpaleń.

Zebrane materiały oraz ustalenia śledczych pozwoliły wytypować osobę podejrzaną o związek z tymi zdarzeniami. Zatrzymanym okazał się 45-letni mieszkaniec osiedla Sikorskiego.

Podczas prowadzonych czynności mężczyzna nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Ostatecznie jednak przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Policjanci przedstawili mu zarzuty dotyczące zniszczenia mienia. Sprawa będzie miała swój dalszy bieg w sądzie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za tego typu przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.