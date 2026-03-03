To jedno z najpiękniejszych śląskich miast. Zachwyca nie tylko unikatowym rynkiem, ale też drewnianym kościołem

Woźniki to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Zachwycają rynkiem i drewnianym kościołem
Historia Woźnik sięga początków XIII wieku, a pierwsza pisemna wzmianka o osadzie pochodzi z 1206 roku. Dynamiczny rozwój miejscowości nastąpił po najeździe Mongołów w 1241 roku, kiedy to zniszczony został pobliski gród, a jego ludność osiedliła się na terenie dzisiejszych Woźnik. Po 1270 roku osada otrzymała prawa targowe, co wzmocniło jej znaczenie.
Już w 1310 roku Woźniki były określane mianem miasta (civitas), a pełne prawa miejskie zostały potwierdzone w dokumentach z 1386 roku. W 1454 roku, po zagrabieniu pieczęci i dokumentu lokacyjnego, nadanie praw miejskich zostało odnowione. W średniowieczu miasto czerpało korzyści z położenia przy odnodze ważnego szlaku handlowego łączącego Kraków z Wrocławiem.
Z Woźnik pochodzi również unikatowy zabytek piśmiennictwa – pierwsza polska księga miejska, prowadzona w latach 1483–1598. W kolejnych wiekach miasto rozwijało się przemysłowo, jednak po 1740 roku jego status został zredukowany do „osady targowej”. Prawa miejskie Woźniki odzyskały dopiero w 1858 roku. W XIX wieku na terenie miasta działał śląski pisarz Józef Lompa. Po plebiscycie w 1921 roku, w którym większość mieszkańców opowiedziała się za Polską, Woźniki zostały przyłączone do odrodzonego państwa.
Sercem miasta jest historyczny układ urbanistyczny z Rynkiem i odchodzącymi od niego uliczkami z zabytkowymi kamienicami. Do najważniejszych obiektów sakralnych należą dwa kościoły.
- Kościół św. Katarzyny – pierwsze wzmianki o tej świątyni pochodzą już z 1346 roku. Budowla utrzymana jest w stylu romańskim, jednak jej wyposażenie nawiązuje do baroku.
- Kościół św. Walentego – to drewniany kościół o konstrukcji zrębowej, zbudowany w XVI wieku. Jego wnętrze również zdobi barokowe wyposażenie, a sam obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.
Wśród innych cennych zabytków wyróżnić można:
- Ratusz miejski wzniesiony w latach 1858–1862,
- Zamczysko średniowieczne z XIV wieku – pozostałości wałów i fos po dawnej rezydencji rycerskiej,
- Kaplice, w tym kaplica św. Floriana z 1772 roku i kaplica św. Jana Nepomucena na Rynku.
Dziś Woźniki to miasto liczące 4100 mieszkańców, położone na Wyżynie Wieluńsko-Woźnickiej. Jego współczesny charakter kształtuje bliskość autostrady A1, która przebiega przez miasto od 2019 roku. Woźniki pielęgnują również swoje tradycje kulturalne, organizując corocznie Woźnicki Festiwal Piosenki oraz Dni Ziemi Woźnickiej.