To jedno z najpiękniejszych miast w woj. śląskim. Zachwyca zamkiem, który należał do biskupów z Krakowa

Siewierz to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Zachwyca zamkiem, który należał do biskupów krakowskich

Historia Siewierza sięga co najmniej XII wieku, kiedy to w dokumencie z 1105 roku odnotowano dochody z lokalnego targu i karczmy. Już wtedy miejscowość była ważną osadą targową, a od XIII wieku stała się siedzibą kasztelanii. Prawa miejskie Siewierz uzyskał w 1276 roku, co dało impuls do dalszego rozwoju i wytyczenia rynku, który do dziś stanowi centrum miasta.

Przełomowym momentem w historii miasta był rok 1443. Wtedy to biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wykupił księstwo siewierskie wraz z zamkiem od zadłużonego księcia cieszyńskiego. Od tego czasu Siewierz stał się stolicą niezależnego księstwa feudalnego, a rządzący nim biskupi krakowscy od 1484 roku zaczęli używać tytułu książąt siewierskich. Miasto, będące integralną częścią Małopolski, przeżywało okres świetności, a biskupi rozbudowali gotycki zamek w okazałą, renesansową rezydencję.

Najbardziej charakterystycznym zabytkiem Siewierza są malownicze ruiny zamku biskupów krakowskich, które przypominają o dawnej potędze miasta. To jednak niejedyny świadek minionych epok. Na uwagę zasługuje romański kościół pw. św. Jana Chrzciciela, którego budowę datuje się na pierwszą połowę XII wieku. W panoramie miasta wyróżniają się także barokowe świątynie, takie jak kościół św. Macieja Apostoła oraz kościół św. Barbary i Walentego z 1618 roku. O wielokulturowej przeszłości Siewierza przypomina z kolei cmentarz żydowski. Historię regionu można zgłębić, odwiedzając Izbę Tradycji i Kultury Dawnej.

Kres świetności księstwa siewierskiego nadszedł w 1790 roku, kiedy to Sejm Wielki zlikwidował je i włączył jego ziemie bezpośrednio do Rzeczypospolitej. Po III rozbiorze Polski w 1795 roku miasto znalazło się w zaborze pruskim, a następnie, w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego, w zaborze rosyjskim. W ramach carskich represji po powstaniu styczniowym, Siewierz w 1870 roku utracił prawa miejskie, co spowodowało, że miejscowość zaczęła nabierać wiejskiego charakteru. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Siewierz znalazł się w granicach województwa kieleckiego. Swoje prawa miejskie odzyskał dopiero w 1962 roku, już w okresie PRL-u.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Siewierz, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

16