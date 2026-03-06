To jedno z najpiękniejszych miast w woj. śląskim. Zachwyca zamkiem, który należał do biskupów z Krakowa [GALERIA]

2026-03-06 11:00

Położony w województwie śląskim, na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, Siewierz jest miastem o niezwykle bogatej historii, której ślady widoczne są do dziś w jego architekturze. Choć obecnie liczy nieco ponad 5,5 tysiąca mieszkańców, przez wieki pełnił funkcję stolicy potężnego księstwa, rządzonego przez biskupów krakowskich. Jego dzieje, pełne zwrotów akcji, odzwierciedlają burzliwą historię Polski. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Historia Siewierza sięga co najmniej XII wieku, kiedy to w dokumencie z 1105 roku odnotowano dochody z lokalnego targu i karczmy. Już wtedy miejscowość była ważną osadą targową, a od XIII wieku stała się siedzibą kasztelanii. Prawa miejskie Siewierz uzyskał w 1276 roku, co dało impuls do dalszego rozwoju i wytyczenia rynku, który do dziś stanowi centrum miasta.

Przełomowym momentem w historii miasta był rok 1443. Wtedy to biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki wykupił księstwo siewierskie wraz z zamkiem od zadłużonego księcia cieszyńskiego. Od tego czasu Siewierz stał się stolicą niezależnego księstwa feudalnego, a rządzący nim biskupi krakowscy od 1484 roku zaczęli używać tytułu książąt siewierskich. Miasto, będące integralną częścią Małopolski, przeżywało okres świetności, a biskupi rozbudowali gotycki zamek w okazałą, renesansową rezydencję.

Najbardziej charakterystycznym zabytkiem Siewierza są malownicze ruiny zamku biskupów krakowskich, które przypominają o dawnej potędze miasta. To jednak niejedyny świadek minionych epok. Na uwagę zasługuje romański kościół pw. św. Jana Chrzciciela, którego budowę datuje się na pierwszą połowę XII wieku. W panoramie miasta wyróżniają się także barokowe świątynie, takie jak kościół św. Macieja Apostoła oraz kościół św. Barbary i Walentego z 1618 roku. O wielokulturowej przeszłości Siewierza przypomina z kolei cmentarz żydowski. Historię regionu można zgłębić, odwiedzając Izbę Tradycji i Kultury Dawnej.

Kres świetności księstwa siewierskiego nadszedł w 1790 roku, kiedy to Sejm Wielki zlikwidował je i włączył jego ziemie bezpośrednio do Rzeczypospolitej. Po III rozbiorze Polski w 1795 roku miasto znalazło się w zaborze pruskim, a następnie, w wyniku ustaleń kongresu wiedeńskiego, w zaborze rosyjskim. W ramach carskich represji po powstaniu styczniowym, Siewierz w 1870 roku utracił prawa miejskie, co spowodowało, że miejscowość zaczęła nabierać wiejskiego charakteru. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Siewierz znalazł się w granicach województwa kieleckiego. Swoje prawa miejskie odzyskał dopiero w 1962 roku, już w okresie PRL-u.

Tak wygląda Siewierz, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

