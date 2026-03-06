Aresztowanie w Świętochłowicach. Syn wbił matce widelec w rękę

Szokujące odkrycie w Świętochłowicach. Syn wbił matce widelec w rękę

Sprawa bulwersującej przemocy domowej w Świętochłowicach wyszła na jaw dzięki interwencji pracowników opieki społecznej. Podczas wizyty w mieszkaniu, która odbyła się we wtorek 3 marca 2026 roku, zaniepokoiło ich agresywne zachowanie 50-letniego lokatora oraz ślady na dłoni jego 78-letniej matki. Powiadomieni o sytuacji policjanci szybko ustalili, że seniorce stała się krzywda, a sprawcą był jej własny syn, który wbił jej widelec w rękę, ponieważ nie posprzątała kociej kuwety. Jak się okazało, ten akt agresji był kulminacją trwającego od ponad roku koszmaru, podczas którego syn regularnie wyzywał i poniżał swoją matkę.

Agresor ze Świętochłowic aresztowany. Grozi mu więzienie za znęcanie

Policjanci ze Świętochłowic niezwłocznie zatrzymali 50-letniego mężczyznę, który dopuścił się przemocy wobec seniorki. Po zebraniu materiału dowodowego przedstawiono mu zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobą najbliższą. Na wniosek śledczych oraz prokuratora, sąd rejonowy w Świętochłowicach zastosował wobec podejrzanego najsurowszy środek zapobiegawczy. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany i najbliższy czas spędzi w izolacji, oczekując na dalsze postępowanie w swojej sprawie.

Przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy w Świętochłowicach i całym kraju?

Policja przypomina, że na przemoc domową nigdy nie można pozostawać obojętnym, a każda reakcja może uratować czyjeś zdrowie lub życie. Szybkie powiadomienie odpowiednich służb przerywa spiralę agresji i pokazuje sprawcy, że jego czyny nie pozostaną bezkarne. Osoby, które doświadczają przemocy lub są jej świadkami, powinny niezwłocznie skontaktować się z policją lub innymi instytucjami pomocowymi. Bezpłatne wsparcie oraz porady można uzyskać dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pod numerem 800 120 002 lub Linię Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem 222 309 900.

Źródło: Policja.pl