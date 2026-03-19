Ustroń to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Jest popularnym uzdrowiskiem

Początki Ustronia sięgają przełomu XIII i XIV wieku, a pierwsza pisemna wzmianka o osadzie pod nazwą Ustrona pojawiła się w dokumencie Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis około 1305 roku. Zapis ten świadczy o tym, że wieś była wówczas w początkowej fazie powstawania. Przez wieki miejscowość znajdowała się w granicach księstwa cieszyńskiego, które od 1327 roku było lennem Królestwa Czech, a następnie monarchii Habsburgów.

Ciekawostką jest legenda dotycząca pochodzenia nazwy miasta. Według podań, w 1241 roku nad brzegiem Wisły oddział tatarski miał spalić kilkuset jeńców, a od łacińskiego słowa ustrinum, oznaczającego pogorzelisko z ciał ludzkich, miała powstać nazwa Ustroń. Językoznawcy wskazują jednak na bardziej prozaiczne źródło – określenie miejsca ustronnego, zacisznego.

W XVII wieku Ustroń dotknęły zniszczenia wojny trzydziestoletniej, kiedy w 1621 roku miejscowość została spalona. W kolejnych dziesięcioleciach mieszkańcy, uciekając w góry, rozwijali gospodarkę pasterską. Przez długi czas Ustroń dzielił się na część Dolną i Górną, które ostatecznie połączono w jedną wieś w 1839 roku.

Przełomowym momentem dla rozwoju miejscowości okazała się druga połowa XVIII wieku, kiedy odkryto tu złoża rudy żelaza. W 1772 roku uruchomiono pierwszą w Księstwie Cieszyńskim hutę, co zapoczątkowało przemysłowy rozwój Ustronia. Wkrótce powstały kolejne zakłady, w tym kuźnica, a ich napęd zapewniały wody Młynówki – kanału wykopanego w latach 1771-1772.

Paradoksalnie, to właśnie przemysł hutniczy przyczynił się do narodzin uzdrowiska. W XIX wieku odkryto lecznicze właściwości wody ogrzewanej bogatym w siarkę żużlem wielkopiecowym. W połączeniu z korzystnym klimatem Ustroń zaczął zyskiwać sławę jako miejscowość lecznicza. Gdy pod koniec XIX wieku znaczenie lokalnego hutnictwa zmalało na rzecz nowej huty w Trzyńcu, Ustroń coraz mocniej stawiał na funkcję uzdrowiskową. Rozwój ten przyspieszyło doprowadzenie linii kolejowej w 1888 roku, co znacznie ułatwiło dojazd kuracjuszom. Prawa miejskie Ustroń uzyskał w 1956 roku.

W Ustroniu zachowało się kilka cennych obiektów świadczących o jego bogatej przeszłości. Do najważniejszych zabytków należy drewniany kościół św. Anny z XVIII wieku. Warto również zwrócić uwagę na kościół św. Klemensa, wzniesiony w 1787 roku z murowaną wieżą dobudowaną w 1835 roku, oraz kościół ewangelicki z 1835 roku. Historię regionu przybliżają z kolei zbiory Muzeum Ustrońskiego oraz Muzeum Regionalnego „Stara Zagroda”.

Gwałtowny rozwój miasta jako ośrodka wczasowego nastąpił w PRL-u, w latach 60. XX wieku. Wtedy to powstały duże kompleksy wypoczynkowe, m.in. w Jaszowcu, a na Zawodziu wzniesiono słynny kompleks leczniczo-sanatoryjny, charakteryzujący się budynkami w kształcie piramid. Dzięki tym inwestycjom oraz stałej rozbudowie infrastruktury Ustroń jest dziś nie tylko jednym z kluczowych ośrodków turystycznych w regionie, ale także jedynym miastem w Beskidzie Śląskim posiadającym oficjalny status uzdrowiska.

Tak wygląda Ustroń, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

