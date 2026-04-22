Pszów to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. W PRL-u otrzymało i straciło prawa miejskie

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1265 roku, kiedy to Pszów uzyskał lokację jako wieś na prawie niemieckim. Rozwój osady był ściśle związany z życiem religijnym, czego dowodem jest budowa pierwszego, drewnianego kościoła już w 1293 roku. Około 1350 roku wzniesiono w jego miejscu murowaną świątynię pod wezwaniem Wszystkich Świętych. W kolejnych stuleciach Pszów wielokrotnie zmieniał właścicieli, a w XVI wieku stał się areną prób wprowadzenia luteranizmu, które ostatecznie zakończyły się powrotem do katolicyzmu w 1628 roku. Zaskakującym faktem jest, że według niemieckiego badacza Heinricha Adamy’ego nazwa Pszowa wywodzi się od polskiego słowa „pies”, co miałoby oznaczać „Wieś psów”.

Przełomowym momentem w historii Pszowa było sprowadzenie w 1722 roku kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, znanego dziś jako Obraz Matki Bożej Uśmiechniętej. Wydarzenie to zapoczątkowało rozwój ruchu pielgrzymkowego, który został ugruntowany budową w latach 1743–1746 monumentalnego, późnobarokowego kościoła. W 1997 roku świątynia ta została podniesiona do godności Bazyliki Mniejszej. Równolegle do rozwoju duchowego, w XIX wieku Pszów stał się ważnym ośrodkiem przemysłowym. W 1843 roku rozpoczęto eksploatację węgla w kopalni „Anna”, która przez dekady napędzała rozwój miasta. Wokół niej powstawała infrastruktura, w tym charakterystyczne osiedle robotnicze, tzw. „Familoki”, którego budowę rozpoczęto w 1905 roku. Uzupełnieniem krajobrazu sakralnego stała się ukończona w 1929 roku Wielka Kalwaria Pszowska.

W 1922 roku Pszów został włączony w granice Polski. Jego status administracyjny ulegał jednak znaczącym zmianom. Do najbardziej przełomowych nowożytnych zmian doszło w Pszowie w dobie PRL-u. Prawa miejskie nadano mu po raz pierwszy w 1954 roku. Już w 1975 roku Pszów został włączony w granice Wodzisławia Śląskiego, tracąc tym samym status miasta i stając się jego dzielnicą. Niezależność odzyskał ponownie 30 grudnia 1994 roku, po raz drugi w swojej historii stając się samodzielnym miastem. Współczesne dzieje Pszowa naznaczone są transformacją gospodarczą, której symbolem stało się wygaszenie działalności Ruchu „Anna” w 2012 roku.

