To jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. W PRL-u stało się częścią Bytomia

Radzionków to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Kiedyś było częścią Bytomia

Pierwsze pisemne ślady dotyczące Radzionkowa pochodzą z lat 1326–1357 i znajdują się w watykańskich rejestrach podatkowych, co sugeruje, że osada istniała już znacznie wcześniej. Jej rozwój był wielokrotnie hamowany przez burzliwe wydarzenia historyczne. Około 1430 roku miejscowość została spalona przez husytów, a w okresie wojny trzydziestoletniej jej tereny pustoszyły maszerujące wojska.

Prawdziwa transformacja Radzionkowa rozpoczęła się na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy to pod pruskim panowaniem nastąpił gwałtowny rozwój przemysłu. Odkrycie bogatych złóż galmanu doprowadziło do powstania licznych kopalń i hut. Kluczowym momentem było założenie w 1871 roku przez Henckla von Donnersmarcka kopalni węgla kamiennego „Radzionków”, która rozpoczęła wydobycie trzy lata później. Rozwój przemysłowy pociągnął za sobą budowę infrastruktury – w 1870 roku doprowadzono kolej, a w kolejnych dekadach pocztę, wodociągi i elektryczność.

Historia Radzionkowa to także opowieść o kształtowaniu się silnej tożsamości lokalnej i narodowej. W okresie kulturkampfu mieszkańcy mocno związali się z ruchem katolickim i polskim. Wyrazem tego było m.in. powstanie w 1875 roku istniejącego do dziś kościoła, sfinansowanego ze składek parafian i hrabiego Donnersmarcka. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w powstaniach śląskich, a podczas plebiscytu w 1921 roku zdecydowana większość opowiedziała się za przyłączeniem do Polski. O tych wydarzeniach przypomina dziś Pomnik Powstańców Śląskich.

Po II wojnie światowej, w 1951 roku, Radzionków uzyskał prawa miejskie, co zapoczątkowało okres dynamicznej urbanizacji. Jednak w 1975 roku miasto zostało włączone w granice administracyjne Bytomia. Status samodzielnej gminy miejskiej Radzionków odzyskał dopiero 1 stycznia 1998 roku, co jest kluczowym wydarzeniem w jego najnowszej historii.

Dzisiejszy Radzionków z dumą pielęgnuje swoje symbole. W herbie miasta widnieje postać jego patrona, św. Wojciecha, a codziennie o godzinie 14:00 rozbrzmiewa hejnał oparty na motywach unikatowej pieśni parafialnej. Szczególne znaczenie ma jednak logo promocyjne, przedstawiające literę „R” wpisaną w sylwetkę motyla. Znak ten, przyjęty w 2004 roku, jest symbolem wolności i nawiązuje do odzyskania przez miasto samodzielności. Całość dopełnia hasło „Radzionków – miasto ludzi z pasją”, które podkreśla zaangażowanie i energię jego mieszkańców.

