Najlepsze restauracje włoskie w Katowicach. TOP 10 według opinii gości i ocen Google

Najlepsza restauracja włoska Katowice - LISTA
Poszukując idealnego miejsca na romantyczną kolację we dwoje, rodzinny obiad przy pizzy i makaronie, czy swobodne spotkanie z przyjaciółmi w przyjemnej atmosferze, wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza restauracja włoska w Katowicach? Kuchnia włoska, ceniona za swoją różnorodność i świeżość składników, niezmiennie podbija serca smakoszy. Od klasycznych pizzy i past, po wykwintne dania mięsne i świeże sałatki – możliwości są niemal nieograniczone. Aby ułatwić wybór, przygotowaliśmy ranking TOP 10 najlepszych włoskich restauracji w Katowicach, bazując na opiniach gości i ocenach Google.
- Ciao Italia
- Adres: Warszawska 43, 40-010 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Restauracja włoska w TOP włoskich na Śląsku. Wyobraźcie sobie, że trafiliśmy nawet na mały koncert i muzykę graną na żywo! Niespodzianka ekstra! Wnętrze ciepłe, zachęcające, trochę loftowe, ale jednak bardziej przytulne.Doceniam włoskie knajpy, gdzie zjemy nie tylko dobrą pizzę, ale w zasadzie wszystko, od makaronów do sałatek. Niestety większość włoskich lokali w Kato może pochwalić się dobrą pizzą (a i to nie zawsze) i tyle.Pizza Carbonara wyśmienita (jak wszystko inne) robiona na cienkim, ale nie dziurawym cieście. Nie ocieka tłuszczem, nie smakuje tylko śmietaną i serem. Klasa.Sałatka Cezar z kurczakiem z gigantycznym kawałkiem piersi z kurczaka, soczystym i pełnym smaku. Dobrze przyprawiony. Kompozycja idealna, podbija kubki smakowe. Do tego ciekawy chips podany do sałatki.Jedna z najlepszych restauracji w Katowicach, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty od jakości dań, obsługi, klimatu i na cenach kończąc."
- La Cucina
- Adres: Gawronów 6/1, 40-527 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Popularne miejsce, dużo ludzi i dużo hałasu. Jedzenie również bardzo dobre, mimo że drogie. Obsługa szybka, na poziomie lecz często wołana jest poprzez [imię] SERWIS!!!! co czasem przeszkadza w rozmowach. Przechodząc do jedzenia, było bardzo dobre, sezonowy makaron z kurkami i kurczakiem ciągnie się serem i jest bardzo kremowy. Jalapeño w nim nie widać lecz czuć lekką ostrość, żadnego składniku nie brakuje ilościowo. Polędwiczki to miękka krucha wołowiną dobrze przyprawiona z dużą ilością puree i szpinaku. Makaron z buratta tak dobry że aż brakło słów na opis osoby spożywającej. Pana Cotta z wanilią z Madagaskaru wyśmienita, podana obficie z różnymi rodzajami owoców świeżych i liofilizofanych, mimo że najtańszy z deserów, nie wygląda na takiego. Napoje nie najtańsze i raczej nie najgorsze prócz lemoniady domowej, raczej smakowała jak cos sztucznego z cukrem. Ogólnie restauracja na plus lecz strasznie głośno i nie najtaniej, chociaż biorąc pod uwagę Katowice to nie jest tak źle."
- Trattoria Luigi e Antonio
- Adres: Wojska Polskiego 56, 40-669 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizza smaczna, byłam już kilka razy . Ostra pizza pyszna , pizza serowa trochę mało aromatyczna .Za pierwszym razem ciut się zawiedliśmy ponieważ roladki były bardzo suche i czuć było że nie były z tego samego dnia , lecz byliśmy równo z otwarciem więc daliśmy szansę i na pizzę napewno jeszcze wpadniemy"
- La Tavola Włoska Restauracja
- Adres: Bażantów 6/3, 40-668 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetne miejsce dla rodzin! Byliśmy już trzy razy w sobotę i prawie zawsze sala była pełna — to chyba najlepszy dowód, że warto tu zajrzeć.Wnętrze jest dość proste, bez zbędnych udziwnień, ale ma swój klimat. Obsługa bardzo miła i uprzejma — kelnerzy zawsze z uśmiechem, a menu i zamówienia pojawiają się błyskawicznie.Jedzenie naprawdę na wysokim poziomie Pyszna pizza, genialna pasta — wszystko świeże, składniki dobrej jakości i ciekawe połączenia smaków. Plus podają czekadelko Jedyny mały minus to pizza z prosciutto crudo — szynka była jakby trochę gorszej jakości albo niezbyt świeża.Mimo to – zdecydowanie wrócimy!"
- La Vineria Ristorante
- Adres: Panewnicka 88, 40-761 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo przyjemne miejsce. Chociaż mieszkałam obok tak wiele lat, dopiero w ostatnim czasie pierwszy raz odwiedziłam tą restauracje. W środku bardzo klimatycznie, czysto, miła obsługa. Ciekawy wybór dań w menu, są też pizze. Bezpośrednio przy restauracji nie ma parkingu, ale nie jest to żaden problem, bo zaparkować można na pobliskim placu kościelnym należący do Bazyliki Ojców Franciszkanów. Z pewnością z chęcią wrócę. Polecam!"
- Basiliana Italian Bistro - Pizzeria Katowice
- Adres: Mariacka 24, 40-014 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Rewelacja! Obsługa prze miła, dba o gościa już od momentu stania w kolejce! Serio, zanim człowiek zdąży się znudzić, oni już ogarniają stolik w ekspresowym tempie. Przy takim obłożeniu podanie napojów w kilka chwil to wręcz magia. Pizza bardzo smaczna. Atmosfera w tym lokalu sprawia że chce się wracać. Polecam"
- La Squadra Ristorante
- Adres: Feliksa Bocheńskiego 109, 40-816 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "byliśmy tu z okazji rocznicy, i uwazam ze byl to strzal w dziesiatke. od wejscia, zaskoczyla nas pozytywnie bardzo mila Pani kelnerka ktora zaprowadzila nas do stolika i podala karty, po zlozeniu zamowienia moglismy sie przejsc i poogladac salon a w miedzyczasie Pani kelnerka zajela sie obsluga naszego stolika. zamowilismy carbonare i lasagne - oba te dania byly przepyszne, idealnie doprawione. na deser - beza i suflet, i tutaj kolejny raz pozytywne zaskoczenie. tak jak mowilam, przyszlismy tu z okazji rocznicy (powiedzielismy to przy wcześniejszej rezerwacji stolika telefonicznie) i do deserow otrzymalismy swieczki i przemila Pani kelnerka zlozyla nam zyczenia i zapalila swieczki. lokal jest swietny, dojazd nie jest wymagajacy, duzy parking, muzyka i wystroj na najwyższym poziomie. mysle ze to nie ostatnia nasza wizyta tutaj, polecam!"
- Bar a Boo
- Adres: Mariacka 37, 40-014 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Ultrapopularne miejsce o opiniach szerokich jak delta Nilu. Obsługa wymieniana jest tutaj częściej niż obrusy na stole i zależy jak leży, ale z reguły dobrze leży. Miejsce przetestowane jakieś milion razy jak na lokalsa przystało. Spotkanie ze znajomymi w lokalu z drinkiem zawsze wchodzi tutaj dobrze. Oczywiście, że jest tutaj głośno, taki mamy klimat, to Mariacka i mały lokal. Ale właśnie to jest na plus, nie jest to napomponowany lokal jakich pełno w okolicy, tylko taki na luzaczku.Menu obszerne, pizze od lat dobre, soczyste, na cienkim cieście. Za Pepperoni zapłaciłem 29,99 zł w maju 2025, więc cenowo poezja na dzisiejsze czasy i choćby tylko za to należy się full gwiazdek. Polecam jeść tutaj głównie pizze, próby innych dań z reguły wychodzą tutaj gorzej - np. Focaccia serowa, która okazuje się być zrobionym mikro kółkiem identycznie jak pizza, tylko bardziej wysuszona, bez aromatu ziół i smaku prawdziwej focacci, no nie. Albo burger z szarpanym kurczakiem, który po prostu jest bułka albo kanapką z kurczakiem.Wraca się tutaj regularnie i pewnie tak pozostanie. Tym razem padło na wynos i zastrzeżeń brak."
- Via Toscana Restaurant & Café
- Adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Przepyszne jedzenie, profesjonalna obsługa. Porcje są naprawdę bardzo duże. Serdecznie polecam. Będę na pewno wracać."
- Vera Napoli
- Adres: Warszawska 23, 40-026 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Druga wizyta w tym lokalu okazała się jeszcze lepsza niż pierwsza.Powiem wprost, wśród pizzerii w okolicy- ta jest bezkonkurencyjna, najlepszej jakości składniki, pyszne ciasto, a pizza "Don Carmelo" z lekko pikantnym salami, słodką cebulką i czosnkiem jest najlepszą pizza jaką zjadłem w życiu. Wraz z partnerką, zachwycaliśmy się nią jeszcze długo po wyjściu z lokalu. Obsługa pani kelnerki również zasługuje na docenienie. Polecam lokal całym sercem."