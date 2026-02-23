Najlepsze restauracje azjatyckie w Katowicach. TOP 10 knajpek z orientalnymi smakami

Najlepsza restauracja azjatycka Katowice - LISTA
Szukasz miejsca, gdzie orientalne smaki przeniosą Cię w egzotyczną podróż kulinarną, a aromatyczne przyprawy rozgrzeją zmysły? Niezależnie od tego, czy masz ochotę na pikantne curry, świeże sushi, chrupiące sajgonki, czy pożywny ramen, poszukiwanie najlepszej restauracji azjatyckiej w Katowicach to często klucz do udanego wieczoru z przyjaciółmi, rodzinnego obiadu, czy szybkiego, lecz wykwintnego lunchu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, przygotowaliśmy zestawienie lokali, które cieszą się największym uznaniem wśród mieszkańców i gości miasta.
- LANNEW Beef Noodles Restaurant
- Adres: Mariacka 4, 40-014 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Polecam to miejsce. Smaczne jedzenie, miła obsługa. Robi klimat otwarta kuchnia, można obejrzeć jak robią makarony :)"
- Quê Huong
- Adres: Gliwicka 49, 40-853 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Rewelacyjna restauracja! Duże porcje za przyzwoite ceny. Jedzenie bardzo dobre, smaczne, wygląda apetycznie, a czas oczekiwania na posiłek jest wybitnie krótki. Jestem pod wrażeniem :) Tak trzymać"
- Tuan Hang Bar Asia
- Adres: Zawiszy Czarnego 16A, 40-950 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie. Kaczka soczysta szkoda że nie da się zamówić z makaronem albo nie udało mi się dogadać :) wołowina trochę gorzej ale nie było tragedii ale jak by 30 sekund za długo na patelni, krewetki super z makaronem udon i słodkie chwili. Zupa wonton z taką ilością kurczaka że nigdzie jeszcze takiej nie widziałem, nic nie bo tłuste ani pływające w oleju . Lepsze niż w Auchan i Carrefour. Szkoda że nie ma dostawy , trzeba samemu odebrać. Edit kolejna wizyta tym razem wołowina Perfect, ale znowu zamiast makaronu do kaczki dostałem ryż chociaż pani zapewniała mnie że da makaron ."
- Taj Katowice
- Adres: Dworcowa 4, 40-012 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Świetna restauracja i absolutnie rewelacyjna obsługa! Obsługiwała nas kelnerka Wiktoria i muszę to podkreślić — dawno nie spotkaliśmy się z tak profesjonalnym serwisem. Obsługa była błyskawiczna — dosłownie nie zdążyłam się odwrócić, a już: • wymienione były szklanki, • postawione nowe talerze, • wszystko dopilnowane w najmniejszym detalu. Jedzenie było przepyszne, świeże i podane bardzo szybko. Całe doświadczenie było na najwyższym poziomie. Jesteśmy zachwyceni, wyszliśmy bardzo zadowoleni i z przyjemnością wrócimy ponownie. Takich pracowników jak Wiktoria każda restauracja powinna mieć. Zdecydowanie polecamy!"
- Restauracja orientalna Phuong Dong
- Adres: ATM, Selgros, Lwowska 32, 40-389 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie bardzo dobre, obsluga mega mila i jakosciowo cenowo serio mega super bardzo polecam porcje sa ogromne w skrocie idzie sie najesc za dobre pieniadze dobrym jedzeniem jeszcze raz serdecznie polecam"
- Restauracja Hanoi 68
- Adres: Generała Zygmunta Waltera-Jankego 195, 40-684 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Trafiliśmy do restauracji trochę z przypadku. Po wejściu wrażenie słabe, karta pełna dań i po doświadczeniu z przed paru dni,byłem przerażony. Jednak jedzenie wyśmienite ! Ogromne porcje ! Zapłaciliśmy za dwa dania + 2 cole zero 0.5 tylko 80zl. Polecam !"
- Jeju Korea Katowice
- Adres: Warszawska 57, 40-010 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo klimatyczne i smaczne miejsce, fantastyczna i przemiła obsługa i naprawdę smaczne dania kuchni koreańskiej. Miejsce zdecydowanie warte polecenia każdemu miłośnikowi koreańskiej kuchni, jak i osobom ciekawym spróbowania czegoś nowego. Porcje dań głownych moim zdaniem ogromne, bezproblemowo można się najeść i jeszcze zabrać część ze sobą do domu."
- Little Hanoi...and more!
- Adres: Staromiejska 4, 40-013 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Żeberka niesamowite, cudownie miękkie i kruche. Kaczka w sosie pomarańczowym to mój kolejny faworyt. Zestaw przystawek do podzielenia się to najlepszą możliwą opcja aby spróbować wszystkiego po trochu. Bardzo miła obsługa."
- Restauracja Orientalna Sajgon
- Adres: Generała Zygmunta Waltera-Jankego 195A, 40-684 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,3
- Przykładowa opinia: "Restauracja Orientalna Sajgon to prawdziwa perełka dla miłośników kuchni azjatyckiej! Już od wejścia zachwyca klimatyczny wystrój z pięknymi dekoracjami i egzotycznym akcentem. Obsługa jest niezwykle miła, a dania są po prostu rewelacja! Zupa, którą zamówiłam, była aromatyczna i idealnie doprawiona, a danie główne – świeże, pełne smaku i doskonale przyrządzone. Porcje są solidne, a jakość składników na najwyższym poziomie. Polecam każdemu, kto chce spróbować prawdziwie azjatyckich smaków! Na pewno tu wrócę!"
- A Dong
- Adres: Pocztowa 16, 40-012 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "„Obłędne miejsce! Byłam w tym lokalu już trzy razy. Bardzo podoba mi się domowa atmosfera — mam wrażenie, jakbym naprawdę była gdzieś w Wietnamie albo w innym zakątku Dalekiego Wschodu. Dania są przygotowane z naturalnych produktów, bez półfabrykatów, zgodnie z prawdziwymi przepisami tej kuchni. Przemiła właścicielka sprawia, że czuję się tam nie jak w obcym miejscu, ale jakbym przyszła w odwiedziny do przyjaciół.”"