To jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś było wsią w województwie małopolskim

Imielin to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś był wsią w Małopolsce

Dzieje Imielina są nierozerwalnie związane z wydarzeniem z 1391 roku, kiedy to książę raciborski Jan II Żelazny przekazał miejscowość, wraz z sąsiednimi wsiami, biskupowi krakowskiemu. W ten sposób Imielin stał się własnością biskupów, którzy sprawowali tu władzę aż do 1789 roku. Ten długi okres miał ogromny wpływ na charakter miasta, czego odzwierciedleniem jest fakt, że tradycyjnym strojem ludowym był tu strój krakowski, co wyróżniało Imielin na tle regionu.

Pod koniec XVIII wieku miasto przeszło na własność polskiego Skarbu Państwa, by po III rozbiorze w 1795 roku znaleźć się w granicach Prus. Jego przynależność państwowa zmieniała się jeszcze kilkukrotnie – w 1807 roku stał się częścią Księstwa Warszawskiego, by w 1818 roku ponownie wrócić pod panowanie pruskie. Prawa miejskie Imielin otrzymał w 1967 roku. Burzliwy był dla niego również wiek XX – w 1975 roku został włączony do Tychów, a dwa lata później, w 1977 roku, stał się dzielnicą Mysłowic. Niezależność odzyskał 30 grudnia 1994 roku, stając się ponownie samodzielnym miastem.

Na terenie Imielina znajduje się kilka obiektów, które przypominają o jego wielowiekowej historii. Do najważniejszych zabytków wpisanych do rejestru należy murowana kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej. Została ona wzniesiona w 1706 roku w miejscu starszej, drewnianej kaplicy, która spłonęła od uderzenia pioruna. Budowla charakteryzuje się trójkondygnacyjną wieżą oraz barokowym ołtarzem z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Wśród innych cennych obiektów wyróżnia się neogotycki kościół pw. Matki Boskiej Szkaplerznej, budowany w latach 1909–1912. Świątynia była później rozbudowywana – w 1953 roku wydłużono jej nawę, a w 1957 roku podwyższono wieżę. Ciekawostką jest znajdujący się na placu kościelnym zegar słoneczny, zaprojektowany w latach 70. XX wieku przez Tadeusza Przypkowskiego, jednego z nielicznych na świecie specjalistów w tej dziedzinie. W krajobrazie miasta odnajdziemy również przydrożną kaplicę św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku oraz barokową figurę tego samego świętego z przełomu XVIII i XIX wieku. Warto także wspomnieć o XVIII-wiecznym młynie wodnym, który pierwotnie znajdował się w Imielinie, a obecnie jest częścią ekspozycji Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.

