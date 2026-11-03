W dzielnicy Katowic znajduje się jeden z najpiękniejszych pałacyków. Był siedzibą powstańców

Historia osadnictwa na terenach dzisiejszych Szopienic sięga XIII wieku, jednak pierwsza pisemna wzmianka o rolniczych osadach Roździeń i Szopienice pochodzi z 1360 roku. Przełom nastąpił na początku XIX wieku, kiedy to region zaczął przekształcać się w prężny ośrodek przemysłowy. Powstawały tu liczne kopalnie węgla kamiennego oraz huty cynku i ołowiu, a rozwój wspierało doprowadzenie linii kolejowej i tramwajowej.

Dynamiczny rozwój doprowadził do zmian administracyjnych. 1 grudnia 1930 roku połączono Szopienice i Roździeń w jedną gminę, która następnie 1 stycznia 1947 roku uzyskała prawa miejskie. Status samodzielnego miasta Szopienice utrzymały do 31 grudnia 1959 roku, kiedy to zostały włączone w granice Katowic. Mimo restrukturyzacji przemysłu po 1989 roku, dzielnica do dziś zachowała swój przemysłowy charakter.

Szopienice zapisały się na kartach historii Polski nie tylko jako ośrodek przemysłowy. W 1921 roku, podczas III powstania śląskiego, to właśnie tutaj ulokowano Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych, co czyni to miejsce niezwykle ważnym dla historii całego regionu.

Świadkiem dawnej świetności i zamożności regionu jest z kolei pałacyk „Prittwitz”. Jego nazwa, często błędnie łączona z jednym z roździeńskich urzędników, w rzeczywistości pochodzi od pobliskiego szybu kopalnianego, który nazwano na cześć Wilhelma von Prittwitza, urzędnika spółki Georg von Giesches Erben. Budynek, określany na początku XX wieku jako „budynek inspektora górniczego”, prawdopodobnie służył jako miejsce spotkań elit przemysłowych oraz obiekt administracyjny. Z czasem został przekształcony w budynek mieszkalny dla pracowników kopalni, a dziś mieści 14 mieszkań. Ze względu na swoją wartość historyczną, 7 lipca 2020 roku pałacyk został wpisany do rejestru zabytków.

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Tak wygląda pałacyk „Prittwitz” w Katowicach w województwie śląskim [GALERIA]

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