Dwór w Cielętnikach to jeden z najpiękniejszych zabytków w województwie śląskim. Chciał go kupić Ignacy Jan Paderewski

Historia dworu w Cielętnikach sięga 1725 roku, kiedy to został wzniesiony w stylu klasycystycznym przez rodzinę Bystrzanowskich herbu Starykoń. Już w połowie XVIII wieku posiadłość przeszła w ręce Torgułów, a sto lat później należała do Kołaczkowskich, którzy utracili ją za udział w powstaniu styczniowym. W kolejnych latach majątkiem zarządzali Lemańscy i Kobierzyccy.

Prawdziwy przełom nastąpił po I wojnie światowej, gdy włości wystawiono na sprzedaż. Zainteresowanie zakupem wyrażał podobno sam Ignacy Jan Paderewski. Ostatecznie jednak w 1928 roku nowym właścicielem został Stefan Steinhagen, wybitny przemysłowiec i twórca koncernu papierniczego. Nabył on rozległy majątek obejmujący 1500 ha, na terenie którego funkcjonowały stawy rybne, tartak, młyn oraz gorzelnia. Po tragicznej śmierci Steinhagena w 1939 roku i zakończeniu wojny, jego spadkobiercy utracili dobra w wyniku reformy rolnej. W kolejnych dekadach w budynku dworu mieściły się biura PGR, a później także poczta, biblioteka, straż pożarna i mieszkania komunalne.

Głównym zabytkiem Cielętnik jest murowany, parterowy dwór wzniesiony na planie prostokąta. Jego frontową elewację zdobi portyk z balkonem wspartym na czterech filarach, a tylną – ryzalit z kolumnami. Niestety, liczne przebudowy w XIX i XX wieku, z ostatnią przeprowadzoną w 1939 roku, sprawiły, że budynek w dużej mierze zatracił pierwotne cechy stylowe. Obecnie, dzięki staraniom prywatnych właścicieli, obiekt przechodzi remont mający na celu przywrócenie mu dawnego charakteru.

Całe założenie dworskie to jednak znacznie więcej niż sam budynek. Do dziś zachowały się fragmenty XIX-wiecznego parku krajobrazowego, dawny lamus, który mógł pełnić funkcję kaplicy lub zboru braci polskich, a także pojedyncze budynki folwarczne, w tym XIX-wieczna gorzelnia. Cały kompleks, wraz z parkiem i lamusem, został wpisany do rejestru zabytków, stanowiąc świadectwo bogatej przeszłości tej niezwykłej wsi.

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Tak wygląda dwór w Cielętnikach, wsi położonej w województwie śląskim [GALERIA]

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