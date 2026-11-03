Wypadek czterech pojazdów na S1. Trzy osoby w szpitalu

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 3 listopada, o godzinie 7.28 na drodze ekspresowej S1 w rejonie Żywca. Według wstępnych ustaleń policji w wypadku uczestniczyły cztery pojazdy.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. W wyniku zdarzenia trzy osoby wymagały hospitalizacji.

– W zdarzeniu uczestniczyły cztery pojazdy. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Na razie nie mamy jeszcze pełnych informacji dotyczących okoliczności wypadku – przekazał ESCE mł. asp. Bogusław Rosa, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

Na obecnym etapie nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznali poszkodowani. Policjanci ustalają również dokładny przebieg zdarzenia i jego przyczyny.

Droga S1 była zablokowana. Gigantyczne korki w kierunku Żywca

Wypadek spowodował poważne utrudnienia komunikacyjne. Droga ekspresowa S1 pozostawała zablokowana od momentu zdarzenia aż do godziny 10.05.

W tym czasie kierowcy musieli korzystać z alternatywnych tras, co doprowadziło do znacznego wzrostu natężenia ruchu na lokalnych drogach.

Szczególnie trudna sytuacja panowała na dojeździe do Żywca. Zator rozciągał się od Łodygowic aż do ronda w rejonie mostu Widzyka. Kierowcy podróżujący od strony Bielska-Białej musieli liczyć się ze znacznymi opóźnieniami.

Policja przywróciła ruch na S1. Trwa ustalanie przyczyn wypadku

Jak poinformował Bogusław Rosa, po zakończeniu najważniejszych działań służb droga została ponownie udostępniona kierowcom.

– Ruch jest już udrożniony – przekazał przed godziną 11:00 rzecznik żywieckiej policji.

Na razie policja nie podała, co doprowadziło do zderzenia czterech pojazdów ani kto mógł ponosić odpowiedzialność za zdarzenie. Szczegółowe okoliczności będą przedmiotem dalszych ustaleń funkcjonariuszy.

Dramatyczny wypadek w Żywcu: