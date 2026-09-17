Kiedy A4 Katowice-Kraków będzie darmowa?

Dla ogromnej rzeszy zmotoryzowanych, którzy codziennie przemierzają A4, zbliża się prawdziwa rewolucja. 15 marca 2027 roku ostatecznie dobiegnie końca umowa ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska. Już dzień później, 16 marca, nadzór nad 61-kilometrowym szlakiem łączącym Katowice z Krakowem obejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

To równoznaczne z faktem, że właściciele osobówek, motocykli i wszelkich pojazdów do 3,5 tony pojadą tym odcinkiem A4 całkowicie za darmo. Państwowy zarządca stanowczo podkreśla: o żadnym przedłużeniu koncesji nie ma mowy.

Warto przypomnieć, że od 1997 roku wspomniany fragment drogi kontrolował prywatny podmiot. Od dekad kierowcy tracili czas, by uiszczać należność na placach poboru w Brzęczkowicach oraz Balicach. Gdy tylko umowa przestanie obowiązywać, te utrudnienia znikną.

Wiosną 2027 roku trasa między dwiema aglomeracjami definitywnie wróci pod skrzydła państwa.

Z takiej obrotu spraw najbardziej ucieszą się ci, którzy w celach służbowych lub prywatnych bez przerwy kursują między Śląskiem a Małopolską. Na nieco ponad 60-kilometrowym odcinku, jak szacuje GDDKiA, już w tym momencie dobowy ruch przekracza poziom 50 tysięcy aut.

Rozbudowa A4. Znikną bramki, powstanie dodatkowy pas

Zwolnienie z opłat to dopiero wstęp do wielkiej modernizacji tego korytarza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już teraz szykuje się do gruntownej rozbudowy trasy z Katowic do Krakowa.

Przyczyna takich kroków jest ewidentna – autostrada już pęka w szwach, a darmowy przejazd z pewnością przyciągnie kolejne tysiące pojazdów. Właśnie dlatego infrastruktura musi zostać dopasowana do nadciągającego boomu komunikacyjnego.

Założenia są jasne: w obu kierunkach powstanie trzeci pas ruchu. Drogowcy planują zagospodarować w tym celu szeroki, niewykorzystywany dotąd pas zieleni rozdzielający jezdnie. Na śląskim obszarze inwestycji metamorfozę przejdą także węzły Jeleń i Byczyna oraz Miejsca Obsługi Podróżnych Zastawie i Kępnica.

Realizacja przedsięwzięcia została rozbita na poszczególne etapy. Na małopolskim odcinku, w tym na fragmencie od Byczyny do Balic, trwają przygotowania – GDDKiA zajmuje się kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji. Same prace budowlane, polegające na dołożeniu kolejnego pasa, wystartują jednak nieco później, a nie w dniu otwarcia bramek.

Równolegle przewidziano wyburzenie całej infrastruktury służącej do kasowania biletów. Zmotoryzowani mają po prostu płynnie przejeżdżać trasę, nie zwalniając przy dawnych punktach poboru.

Szczegóły trasy A4 między Krakowem a Katowicami:

Gdzie w Polsce autostrady nadal pozostaną płatne?

Choć A4 z Katowic do Krakowa nie będzie już drenować kieszeni kierowców pojazdów lekkich, nie oznacza to absolutnie, że w całym kraju pojeździmy za darmo.

Jak informuje GDDKiA, w rękach prywatnych koncesjonariuszy wciąż pozostają inne ważne szlaki:

Autostrada A1 na odcinku Rusocin-Gdańsk/Toruń Południe (ok. 152 km), gdzie pieczę sprawuje Gdańsk Transport Company.

Autostrada A2 między Koninem a Świeckiem (ok. 255 km), przy czym opłaty pobierane są na niemal 238-kilometrowym fragmencie zarządzanym przez Autostradę Wielkopolską.

Odcinek A4 docelowo zasili państwową sieć dróg szybkiego ruchu, na których właściciele aut do 3,5 t nie wnoszą opłat drogowych.

Dla mieszkańców Małopolski i Śląska konkluzja jest oczywista: od połowy marca 2027 roku podróżowanie autostradą łączącą oba regiony będzie nie tylko tańsze, ale też szybsze i pozbawione postojów przed szlabanami.