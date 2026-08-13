Aktualizacja 7:50,13.08.2026 r.

Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 45-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Iveco, z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w tył poprzedzającego samochodu ciężarowego, którym kierował 21-letni mężczyzna.

W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 45-letni kierujący Iveco. 21-latek kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń - przekazuje policja.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.

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Zderzenie dwóch ciężarówek na A4

Do zdarzenia doszło 13 sierpnia w godzinach porannych na autostradzie A4 w Katowicach, na 343. kilometrze jezdni prowadzącej w stronę Krakowa. W kolizji uczestniczyły dwa pojazdy ciężarowe. Okoliczności zdarzenia są obecnie ustalane przez policjantów pracujących na miejscu.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem ciężarowym marki Iveco nie zachował odpowiedniego odstępu od poprzedzającego go zestawu pojazdów i najechał na jego tył. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że poszkodowany został kierowca iveco.

Siła uderzenia doprowadziła do uszkodzenia pojazdów, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia dla kierowców podróżujących w stronę Krakowa. Przed godziną 7:00 zator miał długość ponad 3 trzech kilometrów.

W związku z wypadkiem droga w kierunku Krakowa jest częściowo zablokowana. Ruch został skierowany na pas rozdziału, przez co przejazd odbywa się znacznie wolniej niż zwykle.

Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia i zachować szczególną ostrożność podczas przejazdu przez rejon zdarzenia. Szczególnie niebezpieczny może być dojazd do miejsca kolizji, gdzie mogą znajdować się zarówno uszkodzone pojazdy, jak i pracujące służby.

Policjanci apelują, aby kierowcy odpowiednio wcześniej zmniejszyli prędkość i uważnie obserwowali sytuację na drodze. Bardzo ważne jest również zachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzających pojazdów.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Policja kieruje ruchem

Na miejscu pracują policjanci oraz pozostałe służby odpowiedzialne za zabezpieczenie zdarzenia i przywrócenie normalnego ruchu na autostradzie.

Funkcjonariusze bezpośrednio na miejscu kierują ruchem i wskazują kierowcom sposób przejazdu przez rejon zdarzenia. Policja przypomina, aby bezwzględnie stosować się do ich poleceń.