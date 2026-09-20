To będzie nowy król ferii zimowych 2027. Polacy już rezerwują

Ferie zimowe 2027. Gdzie pojadą Polacy?

Dla wielu rodzin ferie zimowe to jeden z najważniejszych momentów w roku, by na kilka dni oderwać się od codzienności. Jedni nie wyobrażają sobie zimowego wyjazdu bez nart i górskich krajobrazów, inni wolą spacery nad morzem, basen i atrakcje dostępne niezależnie od pogody. W tym roku widać jednak wyraźną zmianę w turystycznych wyborach Polaków. Z danych rezerwacyjnych Travelist.pl wynika, że na kilka miesięcy przed feriami jeden z regionów szczególnie mocno przyciąga turystów.

Nowy król ferii zimowych w Polsce

Wczesne rezerwacje pokazują wyraźną przewagę południa Polski. Aż 70 proc. wszystkich rezerwacji na ferie 2027 przypada obecnie na regiony górskie. Rok wcześniej o tej samej porze było to 58 proc. zainteresowania. Bałtyk, który przed rokiem odpowiadał za 37 proc. rezerwacji, obecnie ma 25 proc. udziału.

Wśród najczęściej wybieranych województw pierwsze miejsce zajmuje właśnie woj. śląskie. W zestawieniu popularnych kierunków znalazły się również dolnośląskie, zachodniopomorskie, małopolskie oraz warmińsko-mazurskie.

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Gdzie na narty w Polsce? Ferie zimowe na stoku tylko tutaj

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Góry królują na ferie zimowe 2027

Ferie w górach dają rodzinom znacznie więcej możliwości niż np. pobyt nad morzem. To właśnie w górskich regionach znajdziemy sporo stoków i miejsc, gdzie można skorzystać z uroków zimy. Rodziny z dziećmi rezerwując pobyty zwracają również uwagę na dodatkowo atrakcje - np. baseny czy sale zabaw.

Ferie są o tyle specyficznym okresem podróży, że w górach rodziny nie szukają wyłącznie wolnego pokoju, a liczy się również położenie blisko stoku, obecność szkółek narciarskich, ale też baseny, sale zabaw, wyżywienie w hotelu i infrastruktura rekreacyjno-rozrywkoa, która pozwoli zagospodarować czas również przy gorszej pogodzie. [...] - tłumaczy Eugeniusz Triasun, ekspert portalu rezerwacyjnego Travelist.pl.

Śląsk ma mocną pozycję przed feriami 2027

Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem ferii zimowych to - tak jak wspominaliśmy - właśnie południe Polski jest obecnie centrum zainteresowania turystów. Szczególnie mocno wyróżnia się województwo śląskie, które zajmuje pierwsze miejsce wśród najczęściej wybieranych regionów.