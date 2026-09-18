ABW zatrzymało dwóch 16-latków. Interesowali się zamachami

Funkcjonariusze policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ujęli dwóch szesnastolatków z Sosnowca i Będzina, którzy wykazywali powiązania z internetowymi grupami o charakterze ekstremistycznym i neonazistowskim.

Młodzi mężczyźni wykorzystywali komunikatory Discord i Telegram do gromadzenia rasistowskich materiałów oraz treści poświęconych masowym zabójstwom i zamachom terrorystycznym.

Decyzją wymiaru sprawiedliwości jednego z nastolatków umieszczono w policyjnej izbie dziecka, a drugiego skierowano do schroniska dla nieletnich. Służby nadal weryfikują ich kontakty i przyczyny radykalizacji poglądów.

Akcja ABW w województwie śląskim. Zatrzymanie dwóch nastolatków

W niedzielę, 13 września doszło do pierwszego zatrzymania. Wówczas funkcjonariusze katowickiego oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z policjantami z Sosnowca ujęli 16-letniego Kacpra K. Śledczy ustalili, że nastolatek spędzał mnóstwo czasu w aplikacjach Discord i Telegram, gdzie kontaktował się ze zwolennikami skrajnych środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych.

Z relacji rzecznika ABW wynika, że zbadany sprzęt młodego mężczyzny ujawnił wstrząsające materiały. Szesnastolatek zbierał treści antysemickie, rasistowskie i propagujące nienawiść. Służby zwróciły szczególną uwagę na pliki o masowych morderstwach i atakach tzw. samotnych wilków, a sam chłopak z zaangażowaniem dyskutował w internecie o potencjalnych aktach terroru.

ABW w Będzinie. Zatrzymanie drugiego z nastolatków

Działania operacyjne błyskawicznie zaowocowały kolejnym zatrzymaniem. Śledczy sprawdzili znajomych Kacpra K. i trafili na jego rówieśnika o podobnych, niebezpiecznych zainteresowaniach. 16 września policjanci z Będzina we współpracy z agentami ABW zatrzymali 16-letniego Wiktora Ś. Okazało się, że chłopak nie tylko udzielał się w tych samych grupach, ale chciał sprzedać koledze rzeczy z symboliką nazistowskich Niemiec. Funkcjonariusze znaleźli te przedmioty podczas przeszukania jego pokoju.

Sąd Rejonowy w Sosnowcu zdecydował o umieszczeniu Kacpra K. na trzy miesiące w schronisku dla nieletnich. Drugi z nastolatków, Wiktor Ś., został odwieziony do Policyjnej Izby Dziecka.

Sonda Czy młodzież zachowuje się gorzej niż kiedyś? Tak, np. ma mniejszy szacunek dla starszych osób i jest bardziej roszczeniowa Nie, nie mam takiego wrażenia Są na to przykłady, ale są też takie w drugą stronę