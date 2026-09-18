Ciało mężczyzny w pustostanie. Zatrzymano pięć osób

- 67-latek został znaleziony w pustostanie przy ul. Wyszyńskiego w Tychach.
- Ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny.
- Policja zatrzymała pięć nietrzeźwych osób.
- Jedna osoba została zwolniona, wobec czterech pozostałych będą prowadzone dalsze czynności.
Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego tyskiej policji wczoraj około godz. 17.20. Wynikało z niego, że w opuszczonym budynku może znajdować się mężczyzna, który nie daje oznak życia. Na miejsce skierowano patrol oraz zespół ratownictwa medycznego.
Po zbadaniu 67-latka ratownicy stwierdzili jego zgon i nie podejmowali czynności ratunkowych. Jak przekazała policja, zmarły nie miał stałego miejsca zamieszkania.
W pustostanie pracowali policjanci z wydziału kryminalnego, koroner oraz prokurator. Funkcjonariusze zatrzymali pięć osób. Wszystkie w chwili interwencji były nietrzeźwe.
Po przeprowadzeniu czynności jedna z zatrzymanych osób została zwolniona. Wobec pozostałych czterech policjanci będą kontynuować działania procesowe. Na razie służby nie informują, jaki związek zatrzymani mogli mieć ze śmiercią mężczyzny.
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Prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok 67-latka. Badanie ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny jego śmierci. Śledztwo będzie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach. Ze względu na dobro postępowania policja nie przekazuje obecnie dodatkowych szczegółów.