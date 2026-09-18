Ciało mężczyzny w pustostanie. Zatrzymano pięć osób

67-latek został znaleziony w pustostanie przy ul. Wyszyńskiego w Tychach.

Ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny.

Policja zatrzymała pięć nietrzeźwych osób.

Jedna osoba została zwolniona, wobec czterech pozostałych będą prowadzone dalsze czynności.

Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego tyskiej policji wczoraj około godz. 17.20. Wynikało z niego, że w opuszczonym budynku może znajdować się mężczyzna, który nie daje oznak życia. Na miejsce skierowano patrol oraz zespół ratownictwa medycznego.

Po zbadaniu 67-latka ratownicy stwierdzili jego zgon i nie podejmowali czynności ratunkowych. Jak przekazała policja, zmarły nie miał stałego miejsca zamieszkania.

W pustostanie pracowali policjanci z wydziału kryminalnego, koroner oraz prokurator. Funkcjonariusze zatrzymali pięć osób. Wszystkie w chwili interwencji były nietrzeźwe.

Po przeprowadzeniu czynności jedna z zatrzymanych osób została zwolniona. Wobec pozostałych czterech policjanci będą kontynuować działania procesowe. Na razie służby nie informują, jaki związek zatrzymani mogli mieć ze śmiercią mężczyzny.

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Prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok 67-latka. Badanie ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny jego śmierci. Śledztwo będzie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach. Ze względu na dobro postępowania policja nie przekazuje obecnie dodatkowych szczegółów.