Ciało mężczyzny w pustostanie. Zatrzymano pięć osób

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-09-18 11:42

W pustostanie przy ulicy Wyszyńskiego w Tychach znaleziono 67-letniego mężczyznę bez oznak życia. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali pięć nietrzeźwych osób. Jedna z nich została już zwolniona.

Dach radiowozu z niebieskim kogutem i napisem Policja. O śmierci mężczyzny w Tychach przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Roix/ Shutterstock
  • 67-latek został znaleziony w pustostanie przy ul. Wyszyńskiego w Tychach.
  • Ratownicy medyczni stwierdzili zgon mężczyzny.
  • Policja zatrzymała pięć nietrzeźwych osób.
  • Jedna osoba została zwolniona, wobec czterech pozostałych będą prowadzone dalsze czynności.

Zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego tyskiej policji wczoraj około godz. 17.20. Wynikało z niego, że w opuszczonym budynku może znajdować się mężczyzna, który nie daje oznak życia. Na miejsce skierowano patrol oraz zespół ratownictwa medycznego.

Po zbadaniu 67-latka ratownicy stwierdzili jego zgon i nie podejmowali czynności ratunkowych. Jak przekazała policja, zmarły nie miał stałego miejsca zamieszkania.

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W pustostanie pracowali policjanci z wydziału kryminalnego, koroner oraz prokurator. Funkcjonariusze zatrzymali pięć osób. Wszystkie w chwili interwencji były nietrzeźwe.

Po przeprowadzeniu czynności jedna z zatrzymanych osób została zwolniona. Wobec pozostałych czterech policjanci będą kontynuować działania procesowe. Na razie służby nie informują, jaki związek zatrzymani mogli mieć ze śmiercią mężczyzny.

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Prokurator zdecydował o przeprowadzeniu sekcji zwłok 67-latka. Badanie ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny jego śmierci. Śledztwo będzie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Tychach. Ze względu na dobro postępowania policja nie przekazuje obecnie dodatkowych szczegółów.

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