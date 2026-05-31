Tłumy pątników w Piekarach Śląskich

Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich znowu przyciągnęło rzesze wiernych z całego regionu. Od wczesnych godzin rannych miasto tętniło życiem, a pątnicy docierali na miejsce różnymi środkami transportu: od samochodów i autokarów, przez rowery, aż po tradycyjne pielgrzymki piesze.

Spotkanie mężczyzn i młodzieńców odbywa się w maju od kilkudziesięciu lat, stanowiąc kluczowy punkt w religijnym kalendarzu Górnego Śląska. Uczestnicy zjawiają się tam, by celebrować wielowiekowe dziedzictwo i manifestować swoje przywiązanie do wiary.

Kluczowym momentem wydarzenia było wystąpienie abp. Andrzeja Przybylskiego. Metropolita katowicki po raz pierwszy wygłosił do zebranych swoje społeczne orędzie.

W swoim przemówieniu duchowny zaakcentował silny związek Górnego Śląska z chrześcijańskimi korzeniami.

– Nie da się oddzielić Śląska od wiary ani zrozumieć Śląska, Ślązaków, Polski i Polaków bez odniesienia do Pana Boga – mówił do zgromadzonych wiernych.

Arcybiskup zauważył, że wiara kształtuje nie tylko sferę prywatną, ale też życie zawodowe czy społeczne. Według niego postęp technologiczny absolutnie nie wyklucza trzymania się tradycyjnych, śląskich wartości.

Wezwanie do powrotu do korzeni

Metropolita podczas wystąpienia poruszył temat współczesnych problemów. Zwracał uwagę na niebezpieczeństwa płynące z opierania swojego życia tylko i wyłącznie na pędzie za władzą, sukcesem i bogactwem.

Hierarcha przekonywał, że dzisiejsze społeczeństwo musi na nowo oprzeć się na relacjach z drugim człowiekiem, rodziną oraz Bogiem.

Zapewnił też, że Górny Śląsk przetrwa kolejne zmiany technologiczne i gospodarcze, jeżeli tylko zachowa swoje fundamenty: uczciwość, etos pracy, wiarę i solidarność.

Podczas spotkania nie zabrakło wątków dotyczących aktualnej kondycji regionu. Duchowny przypomniał, że transformacja musi odbywać się z poszanowaniem ludzi, w szczególności śląskich rodzin górniczych.

Abp Przybylski ocenił, że rozwój sztucznej inteligencji czy postępująca automatyzacja są zjawiskami naturalnymi i nie trzeba się ich bać, o ile w centrum zmian pozostanie człowiek.

Wskazał też na powiększające się podziały w społeczeństwie, domagając się od rządzących poszanowania lokalnych wartości i tradycji.

Walka o przetrwanie małżeństw

Ogromne emocje wzbudziły słowa hierarchy o kondycji współczesnej rodziny. Metropolita podkreślił, że to właśnie domowe ognisko jest podstawą istnienia każdego społeczeństwa.

Tłumaczył, że małżeństwa potrzebują dzisiaj szczególnego wsparcia i pielęgnowania wierności oraz odpowiedzialności. Apelował do zgromadzonych o obronę życia i angażowanie się w budowanie relacji rodzinnych.

Głównym wydarzeniem pielgrzymki była msza święta celebrowana na wzgórzu w Piekarach Śląskich. Liturgii przewodniczył bp Krzysztof Nykiel, reprezentujący Penitencjarię Apostolską z Watykanu.

W wygłoszonej homilii hierarcha przypomniał mężczyznom, że obecny świat promuje wzorce osób silnych, ukrywających swoje słabości i funkcjonujących w pojedynkę.

– Dziś świat mówi: liczy się kariera, sukces, siła i dominacja. Ewangelia mówi coś innego – buduj jedność, pomagaj innym i wnoś pokój – podkreślał biskup.

Zdaniem duchownego autentyczna męskość nie polega na okazywaniu brutalnej siły, ale przejawia się w braniu na swoje barki odpowiedzialności za bliskich i wspólnotę.

Historia pielgrzymowania trwa nadal

Piekary Śląskie od lat pozostają jednym z najważniejszych miejsc kultu Maryi w całym kraju. Historia pielgrzymek do obrazu Matki Bożej Piekarskiej sięga aż XVII wieku.

Obecnie dwa doroczne zloty – w maju dla mężczyzn i w sierpniu dla kobiet – przyciągają na wzgórze ogromne rzesze pątników z całego Śląska, którzy w modlitwie szukają siły i dziękują za łaski.

Tegoroczne obchody udowodniły, że mimo zmieniających się realiów współczesności, tradycja zjazdów w Piekarach Śląskich ma się dobrze i gromadzi kolejne roczniki wiernych.

Autorem fotografii w artykule jest profil facebookowy „Piekary z Luftu”.